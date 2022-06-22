柯文哲敬老金得發了 行政院函自治條例無觸憲法等規定

台北市議會去年通過「北市重陽敬老禮金致送自治條例」，台北市長柯文哲提覆議未成功，柯市府向行政院申請自治條例函告無效，行政院今天函文給北市府及北市議會，明確回覆「重陽敬老禮金致送自治條例」並無抵觸憲法、違反地方制度法、財政紀律法規定，北市府必須發放重陽金。

北市法務局長袁秀慧受訪表示，就法律上，北市府已沒有相關行政手段，因地方制度法、財政紀律法等的核定權在中央，地方政府依照地方制度法的救濟應該就是差不多了，依法北市府應需要發放重陽禮金。

台北市長柯文哲上任後，2016年取消每年普發1500元的重陽敬老禮金，轉作其他社福使用，不過北市議會去年通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」，要求市府應視財源狀況，發放敬老禮金給65歲以上長者、或滿55歲以上原住民長者，並依年齡採分級距，不排富但金額由市府決定。

盡管北市府提覆議案，但覆議未成功，市府向行政院申請函告無效，不過今天行政院函文回覆無抵觸憲法、無違反地方制度法及財政紀律法規定。

根據行政院函文指出，北市議會以自治條例為給付行政之立法，依現代法治 國家行政、立法兩權之權限分配原則，亦難謂違反憲法所定機關功能分工之制度設計。

另外，「地方制度法」第40條第2項規定，直轄市議會對於直轄市政府所提預算案不得為增加支出之提議。但上開規範均係針對「預算案」之審議而言，是立法者自行提出法律案或自治條例案致增加預算支出，並無違反規定。

且據北市議會111年1月26日議法該規定授權市府得視財政狀況訂定重陽敬老禮金之發放金額，自得基於「零基預算」及「財政收支平衡」之精神，按照施政優先順序分配資源，視財政狀況訂定重陽敬老禮金之發放金額。北市府對發放金額有裁量權限，尚難遽予認定自治條例將大幅增加預算支出，牴觸財政紀律法等規定。