禁行機車44年 北市忠孝西路年底試辦全線通車

台北市忠孝西路自1978年禁行機車已44年，北市議會交通委員會今進行機車路權座談會，議員們認為交通局針對機車道路平權議題開放速度太慢且被動，機車平權不該只是口號，如何妥善處理是最大課題；交通局長陳學台表示，不是檢討是否開放，而是如何開放，針對忠孝西路開放將在年底前試辦機車全線通行。

台北市目前有5條平面道路禁行機車，包含南京東路6段、堤頂大道1段、環河北路、中山路大直橋往明水路段及忠孝西路。交工處劉瑞麟表示，是否開放機車通行有6個評估因素 包含公車班次、紅線比例、汽機車交通量、道路寬度、外側車道寬度。

劉瑞麟指出，若要開放三車道，要達到先決要素，包含內側車道沒有禁行機車管制，保護不受到對向車流衝突、沒有對向車流衝突如T字入口、有設置機車專用道路口。截至目前已開放65個三車道入口，市府也做管制標誌，讓機車族知道該路口可直接左轉。

交通安全協會理事長陳宏益在座談會上表示，在現行時代，道路竟還處於戒嚴時期，對用路人是個危機，不只機車不方便，汽車族也很困擾，後方汽車無法判斷前方機車到底是要直行、右轉還是兩段式左轉，導致許多後方追撞事故，認為政府除要提供弱勢用路人充足保護，也要考慮用路人選擇權及做好道路設計規畫。

陽明大學運輸與物流管理學系教授鍾易詩指出，道路設計及管理持續滾動很重要，在中央現行法規限制下，部分路段開放機車行駛確實有調整必要，但要「逐步」實施，不能一下子全面開放，駕駛者也無法馬上反應，如何在原則下做例外的設計，保障用路人安全是重要課題，認為好的道路設計需納入考量。

議員簡舒培表示，過去交通政策參考國外城市是想減少、消滅機車，但台灣社會及民眾需求不同，機車比例逐年攀升，交通政策也不應採用過去方式，交通局如何把民間團體意見納入很重要，先前與網紅cheap合作宣導，結果引發爭議，除要多與民團多溝通外，也認為北市機車路權開放速度太慢須改進。

議員李明賢也指出，依照公運處資料，公車最多路線為羅斯福路80條路線、忠孝西路及中華路則為59條；以班次來看，忠孝西路、中華路全日為5000多班，羅斯福路4900多班。交通局以大車多禁止機車行駛忠孝西路，但「大車多不是理由、機車道路平權不該只是口號」，到底要禁到何時，目前進度及未來規畫又如何？

陳學台回覆，雖然忠孝西路公車行駛數量與羅斯褔路、中華路差不多，但羅斯福路、中華路有公車專用道，忠孝西路沒有；對於忠孝西路如何開放機車，已由交工處委託研究單位，以軟體模擬跑數據，包含開放機車通行後會有多少機車流量、機車進入後會在哪些路口離開等。

陳學台表示，北市禁行機車路段只減不增，主動盤整後能開放的就會盡快開放，「檢討不是要不要開放，而是檢討要怎麼開放」；交工處長劉瑞麟補充，委外單位評估及改善策略將於年底出爐。

但李明賢認為，柯文哲任期只到今年底，時程半年才有結果太慢，模擬是一回事，要有試辦計畫才能知道實際影響及衝擊；陳學台說，開放機車通行無法預知車流量，相關設施如號誌、待轉停等區等也都要調整，但可以考慮納入試辦。

最終交通委員會召集人李明賢裁示，忠孝西路模擬報告年底前要提出，要求至少試辦1次開放機車通行，並盡快公布時程，試辦結果納入委外單位評估，以利未來滾動式調整。