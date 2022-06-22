快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禁行機車44年 北市忠孝西路年底試辦全線通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市忠孝西路禁行機車逾40年，議員批歧視機車族，北市交通局表示將研擬開放通行。聯合報系資料照
台北市忠孝西路禁行機車逾40年，議員批歧視機車族，北市交通局表示將研擬開放通行。聯合報系資料照

北市忠孝西路自1978年禁行機車已44年，北市議會交通委員會今進行機車路權座談會，議員們認為交通局針對機車道路平權議題開放速度太慢且被動，機車平權不該只是口號，如何妥善處理是最大課題；交通局長陳學台表示，不是檢討是否開放，而是如何開放，針對忠孝西路開放將在年底前試辦機車全線通行。

台北市目前有5條平面道路禁行機車，包含南京東路6段、堤頂大道1段、環河北路、中山路大直橋往明水路段及忠孝西路。交工處劉瑞麟表示，是否開放機車通行有6個評估因素 包含公車班次、紅線比例、汽機車交通量、道路寬度、外側車道寬度。

劉瑞麟指出，若要開放三車道，要達到先決要素，包含內側車道沒有禁行機車管制，保護不受到對向車流衝突、沒有對向車流衝突如T字入口、有設置機車專用道路口。截至目前已開放65個三車道入口，市府也做管制標誌，讓機車族知道該路口可直接左轉。

交通安全協會理事長陳宏益在座談會上表示，在現行時代，道路竟還處於戒嚴時期，對用路人是個危機，不只機車不方便，汽車族也很困擾，後方汽車無法判斷前方機車到底是要直行、右轉還是兩段式左轉，導致許多後方追撞事故，認為政府除要提供弱勢用路人充足保護，也要考慮用路人選擇權及做好道路設計規畫。

陽明大學運輸與物流管理學系教授鍾易詩指出，道路設計及管理持續滾動很重要，在中央現行法規限制下，部分路段開放機車行駛確實有調整必要，但要「逐步」實施，不能一下子全面開放，駕駛者也無法馬上反應，如何在原則下做例外的設計，保障用路人安全是重要課題，認為好的道路設計需納入考量。

議員簡舒培表示，過去交通政策參考國外城市是想減少、消滅機車，但台灣社會及民眾需求不同，機車比例逐年攀升，交通政策也不應採用過去方式，交通局如何把民間團體意見納入很重要，先前與網紅cheap合作宣導，結果引發爭議，除要多與民團多溝通外，也認為北市機車路權開放速度太慢須改進。

議員李明賢也指出，依照公運處資料，公車最多路線為羅斯福路80條路線、忠孝西路及中華路則為59條；以班次來看，忠孝西路、中華路全日為5000多班，羅斯福路4900多班。交通局以大車多禁止機車行駛忠孝西路，但「大車多不是理由、機車道路平權不該只是口號」，到底要禁到何時，目前進度及未來規畫又如何？

陳學台回覆，雖然忠孝西路公車行駛數量與羅斯褔路、中華路差不多，但羅斯福路、中華路有公車專用道，忠孝西路沒有；對於忠孝西路如何開放機車，已由交工處委託研究單位，以軟體模擬跑數據，包含開放機車通行後會有多少機車流量、機車進入後會在哪些路口離開等。

陳學台表示，北市禁行機車路段只減不增，主動盤整後能開放的就會盡快開放，「檢討不是要不要開放，而是檢討要怎麼開放」；交工處長劉瑞麟補充，委外單位評估及改善策略將於年底出爐。

但李明賢認為，柯文哲任期只到今年底，時程半年才有結果太慢，模擬是一回事，要有試辦計畫才能知道實際影響及衝擊；陳學台說，開放機車通行無法預知車流量，相關設施如號誌、待轉停等區等也都要調整，但可以考慮納入試辦。

最終交通委員會召集人李明賢裁示，忠孝西路模擬報告年底前要提出，要求至少試辦1次開放機車通行，並盡快公布時程，試辦結果納入委外單位評估，以利未來滾動式調整。

車道 北市

延伸閱讀

北市忠孝西路開放機車通行 預計年底前試辦

疫情反覆壓力大 北市交與首席指揮殷巴爾解除續任合約

北捷新埔站電梯事故罰金低惹議 廠商增至50萬元

北市府還有網軍？徐巧芯爆：IP應在市政府北棟

相關新聞

禁行機車44年 北市忠孝西路年底試辦全線通車

台北市忠孝西路自1978年禁行機車已44年，北市議會交通委員會今進行機車路權座談會，議員們認為交通局針對機車道路平權議題...

第8處！捷運公館站前科技執法7月啟用 嚴抓違停、併排

為維護台北市轄區到度交通秩序與安全，北市警察局自2019年起推動科技執法設備取締違規停車，北市目前有7處啟用科技執法、統...

北市動物之家辦抽獎 分享毛孩萌照可抽智能餵食器

台北市動保處今天表示，台北市動物之家「線上回娘家-毛孩點點名」抽獎活動開始了，今天起至7月14日，動物保護處號召認養飼主...

疫情趨緩 新北市酒駕件數超越去年同期 造成5死

疫情趨緩，逛街、飲酒聚餐人數增加。新北市道安會報執法小組統計今年截至6月20日止，酒駕違規取締件數有2146件，比去年同...

北市動物園常見野生龜殼花 年均逾3隻動物遭咬

坐落在山區的北市動物園常有許多野生動物不請自來，尤其夏季更是蛇類活動高峰期，園方統計，最常出現的毒蛇是龜殼花，平均每年咬...

凝聚客家文化 新北板橋哈客館24日啟用

新北市府客家局今上午在市政會議上，以「安居客ing」主題向市長侯友宜報告過去3年施政成績，並將於24日本周五啟用新北市第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。