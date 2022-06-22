快訊

《ELLE》總編輯楊茵絜病逝 名作家楊渡哀悼愛女：謝謝妳給我的快樂

公衛學者估6月疫情進入平原期 莊人祥：對疫情走向樂觀

國民黨公布高雄市長第二份民調 第一名不是柯志恩是「他」

金山萬里聯合彩繪拖鞋報名 替自己拖鞋增添創意色彩

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
金山萬里聯合彩繪拖鞋報名，替自己拖鞋增添創意色彩。圖／金山區公所提供
金山萬里聯合彩繪拖鞋報名，替自己拖鞋增添創意色彩。圖／金山區公所提供

第3屆金山萬里DIY彩繪拖鞋開跑，設籍於金山、萬里區民皆可免費報名，65歲以上的長輩更可優先登記，共開放5場次，每場次50人為限，全部250個名額額滿為止。

金山區長廖武輝今天表示，連2屆DIY彩繪拖鞋活動共有312位65歲以上的長輩以，及8位新住民朋友參加，現場玩得不亦樂乎，很受好評，透過互動及創作的過程，讓民眾放鬆身心，為防疫生活增添樂趣。

萬里區長粘雪琴說，老年人口比例逐漸提升，很高興能持續和金山區公所共同聯合舉辦彩繪拖鞋活動，長輩可活動手指關節及眼力，彼此間交流互動、凝聚情誼，是很棒的活動。

活動採報名制，報名時間為6月20日至7月1日平日，上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，於金山區公所1樓或萬里區公所3樓受理臨櫃報名，需攜帶身分證、居留證或戶口名簿正本，並現場測量拖鞋尺寸。

活動共辦理五場次，7月13日（金山場）、7月15日（萬里場）、7月20日（金山場）、7月22日（萬里場）、7月26日（金山場），時間皆為上午9時30分至12時30分，詳細活動資訊可查詢新北市金山區公所及萬里區公所臉書粉絲專頁。

金山萬里聯合彩繪拖鞋報名，替自己拖鞋增添創意色彩。圖／金山區公所提供
金山萬里聯合彩繪拖鞋報名，替自己拖鞋增添創意色彩。圖／金山區公所提供
金山萬里聯合彩繪拖鞋報名，替自己拖鞋增添創意色彩。圖／金山區公所提供
金山萬里聯合彩繪拖鞋報名，替自己拖鞋增添創意色彩。圖／金山區公所提供
金山萬里聯合彩繪拖鞋報名，替自己拖鞋增添創意色彩。圖／金山區公所提供
金山萬里聯合彩繪拖鞋報名，替自己拖鞋增添創意色彩。圖／金山區公所提供

金山 萬里

延伸閱讀

民團議員捐200份愛心包助金山弱勢 加碼送650劑快篩

金山弱勢戶再獲資助 公益團體捐生活物資

不再積、淹水 金山聖德宮廣場終改善排水

金山神秘海岸綠色地毯 吸引新人拍婚紗照

相關新聞

禁行機車44年 北市忠孝西路年底試辦全線通車

台北市忠孝西路自1978年禁行機車已44年，北市議會交通委員會今進行機車路權座談會，議員們認為交通局針對機車道路平權議題...

第8處！捷運公館站前科技執法7月啟用 嚴抓違停、併排

為維護台北市轄區到度交通秩序與安全，北市警察局自2019年起推動科技執法設備取締違規停車，北市目前有7處啟用科技執法、統...

北市動物之家辦抽獎 分享毛孩萌照可抽智能餵食器

台北市動保處今天表示，台北市動物之家「線上回娘家-毛孩點點名」抽獎活動開始了，今天起至7月14日，動物保護處號召認養飼主...

疫情趨緩 新北市酒駕件數超越去年同期 造成5死

疫情趨緩，逛街、飲酒聚餐人數增加。新北市道安會報執法小組統計今年截至6月20日止，酒駕違規取締件數有2146件，比去年同...

北市動物園常見野生龜殼花 年均逾3隻動物遭咬

坐落在山區的北市動物園常有許多野生動物不請自來，尤其夏季更是蛇類活動高峰期，園方統計，最常出現的毒蛇是龜殼花，平均每年咬...

凝聚客家文化 新北板橋哈客館24日啟用

新北市府客家局今上午在市政會議上，以「安居客ing」主題向市長侯友宜報告過去3年施政成績，並將於24日本周五啟用新北市第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。