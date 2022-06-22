金山萬里聯合彩繪拖鞋報名 替自己拖鞋增添創意色彩

第3屆金山、萬里DIY彩繪拖鞋開跑，設籍於金山、萬里區民皆可免費報名，65歲以上的長輩更可優先登記，共開放5場次，每場次50人為限，全部250個名額額滿為止。

金山區長廖武輝今天表示，連2屆DIY彩繪拖鞋活動共有312位65歲以上的長輩以，及8位新住民朋友參加，現場玩得不亦樂乎，很受好評，透過互動及創作的過程，讓民眾放鬆身心，為防疫生活增添樂趣。

萬里區長粘雪琴說，老年人口比例逐漸提升，很高興能持續和金山區公所共同聯合舉辦彩繪拖鞋活動，長輩可活動手指關節及眼力，彼此間交流互動、凝聚情誼，是很棒的活動。

活動採報名制，報名時間為6月20日至7月1日平日，上午8時30分至11時30分、下午1時30分至4時30分，於金山區公所1樓或萬里區公所3樓受理臨櫃報名，需攜帶身分證、居留證或戶口名簿正本，並現場測量拖鞋尺寸。