北市動物之家辦抽獎 分享毛孩萌照可抽智能餵食器

台北市動保處今天表示，台北市動物之家「線上回娘家-毛孩點點名」抽獎活動開始了，今天起至7月14日，動物保護處號召認養飼主透過GOOGLE表單分享毛孩近況，就有機會獲得寵物智能餵食器等50份獎品，到動物之家粉絲專頁活動留言分享寵物近照，更能獲得加倍中獎機率。

動保處表示，飼主李小姐去年7月從台北市動物之家認養了1隻可愛的虎班貓「OLA」，曾經歷過流浪生活而進入收容所的OLA，是個怕生且健康不佳的貓咪，李小姐認養後悉心照護，每天與牠互動取得信任，「OLA」已經變成超級黏人的貓咪，每天都要向主人撒嬌「討抱抱」

動保處表示，為了鼓勵認養飼主回報寵物近況，讓更多人認識毛孩認養後被妥善照顧及被主人細心呵護的幸福模樣，達到認養後追蹤的目的，特別從去年起透過線上互動舉辦認養毛孩回娘家活動，短短7天就有182隻毛孩在雲端相聚，每隻可愛的毛孩都能療癒大眾的心。

動保處表示，今年預計舉辦2場次線上回娘家活動，首場在今天開跑，為期1個月，除準備價值約5500元的寵物智能餵食器外，還有活水機、剃毛器、摺疉碗與隨行杯等50份實用的獎勵品送給飼主。

動保處表示，「線上回娘家-毛孩點點名」活動透過GOOGLE表單讓飼主填寫提供毛孩飼養狀況，同步也在「台北市動物之家」臉書粉絲專頁進行雲端互動，飼主只要填妥問卷即可獲得1次抽獎機會。

若於FB粉絲專頁的活動貼文下方留言分享犬貓近況與照片，還能增加1次的抽獎機會，每隻毛孩都有1次抽獎資格，若民眾認養2隻貓咪，可填寫2次問卷，同時在動物之家粉絲專頁個別分享2隻貓咪的近照，即獲得4次抽獎機會。