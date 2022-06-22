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第8處！捷運公館站前科技執法7月啟用 嚴抓違停、併排

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
捷運公館站前已設置科技執法，7月1日起開始舉發違規停車與併排停車。圖／北市交大提供
捷運公館站前已設置科技執法，7月1日起開始舉發違規停車與併排停車。圖／北市交大提供

為維護台北市轄區到度交通秩序與安全，北市警察局自2019年起推動科技執法設備取締違規停車，北市目前有7處啟用科技執法、統計各處設備取締違停共2340件，平均每月違停狀況減少85％，成效顯著，鑒於捷運公館站周邊常有違停情況，已規畫建置違停科技執法設備，7月1日將正式啟用。

北市現已啟用7處違規停車科技執法設備，包含市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前、南港車站、台北轉運站、內湖路1段739號前，都是以北市重要幹道、車站及醫院周邊等因素評估建置，確保交通安全、順暢及傷患救助。

警察局交通大隊指出，統計至今年5月，各處設備取締違停計2340件，較測試期間平均每月件數減少85%。鑒於捷運公館站位於羅斯福路幹道，鄰近公館商圈及水源市場，周邊常有違規停車情形，影響用路人通行及交通安全，已規畫違停科技執法設備，目前為設備測試及宣導期，7月1日將正式啟用執法。

交大表示，違停科技執法設備將透過車牌辨識系統，自動判讀違規車輛資料，如果發現偵測區內有違停車輛，就會自動執行違規蒐證，並匯入科技執法平台，再由員警從嚴審查、認證舉發，依道路交通管理處罰條例規定，違規停車可處600元以上、1200元以下罰鍰，並排停車可處2400元罰鍰。

交大表示，科技執法目的是希望遏止違規、促進交通順暢及防制事故，呼籲駕駛人務必遵守道路交通規則，勿於畫有紅線路段、公車停靠區或人行道等處違規停車，以保護自己與他人用路安全。

違停 北市 警察

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