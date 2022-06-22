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凝聚客家文化 新北板橋哈客館24日啟用

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
客家局將於本周五啟用新北市第5座客家聚點板橋哈客館，藉客家聚點建置推動新北客家文化。圖／新北市客家局提供
客家局將於本周五啟用新北市第5座客家聚點板橋哈客館，藉客家聚點建置推動新北客家文化。圖／新北市客家局提供

新北市府客家局今上午在市政會議上，以「安居客ing」主題向市長侯友宜報告過去3年施政成績，並將於24日本周五啟用新北市第5座客家聚點板橋哈客館，藉客家聚點建置推動新北客家文化

新北市客家局今上午向市長侯友宜進行專案報告，400萬中客家人約64萬，轄內並有55個客屬社團、4座哈客館和文化園區。客家文化園區常年辦理農事、客家傳統美食、客家文創等客家文化特色體驗活動，札根客家文化。新北客家桐花祭、天穿日、義民爺文化祭等也是客家局固定歸廣客家文化的重點活動。

而為提供場地匯集客家凝聚力，客家局繼建置4處客家聚哈客館後，後天將板橋哈客館也將啟用，地點位於新北市板橋區後埔國民小學。板橋哈客館是新北繼今年初啟用哈客新莊館後，同年度在新北市所成立的第5座客家聚點會館。

客家局表示，新北哈客館4年4館建置政策，希望新北市除了三峽客家文化園區之外，能夠在其他都會行政區域建置客家聚點會館，就近提供客家鄉親聚會話家常、上課研習相互交流分享場所，延伸新北客家文化觸角。

哈客板橋館設計擷取勤勞刻苦、努力開拓客家精神來構築場域，並設置HAKKA Culture展示牆，展示各項客家藝術作品供眾人欣賞。另外明年客家局已規劃建置新北哈客五股館，以利新北客家文化永續發展。

板橋哈客館是新北繼今年初啟用哈客新莊館後，同年度在新北市所成立的第5座客家聚點會館。圖／新北市客家局提供
板橋哈客館是新北繼今年初啟用哈客新莊館後，同年度在新北市所成立的第5座客家聚點會館。圖／新北市客家局提供

客家文化 侯友宜

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