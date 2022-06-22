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北市動物園常見野生龜殼花 年均逾3隻動物遭咬

中央社／ 台北22日電
龜殼花屬出血性蛇類。圖／新北市動保處提供
龜殼花屬出血性蛇類。圖／新北市動保處提供

坐落在山區的北市動物園常有許多野生動物不請自來，尤其夏季更是類活動高峰期，園方統計，最常出現的毒蛇是龜殼花，平均每年咬傷超過3隻園內動物，受害者多是褐狐猴。

台北市立動物園今天發布新聞稿表示，隨著時序進入夏季，看到蛇類活動的機率越來越高，園內最常見的毒蛇，就是台北市最常入侵民宅的蛇種龜殼花，從2004年開始統計至今，已有58隻動物被龜殼花咬傷，大部分受害者是「好奇心勝過記憶力」的褐狐猴。

北市動物園非洲動物區區長鄭惟仁說，褐狐猴的智商不如同屬靈長類的大猩猩或黑猩猩，又會受到好奇心驅使去逗弄蛇或靠近聞嗅，導致相對容易被咬，曾有連續2年各4隻褐狐猴受到攻擊，還曾有個體重複被咬2次。

有感於褐狐猴太常被咬，鄭惟仁從2020年開始組成蛇類巡邏小隊，由爬蟲館或保育研究中心熟悉蛇類習性的保育員帶領，約兩週一次在日落後巡視各個動物欄舍、倉庫、廚房等，從此龜殼花出沒的機率顯著下降，褐狐猴被咬的次數也減少到平均每年不到一隻。

動物園說明，因為蛇類是鼠類的剋星，是食物鏈中很重要的一環，所以蛇類巡邏小隊若捕捉到龜殼花，會在進行測量及記錄後，移至其他不開放的區域野放，讓牠們可以延續在生態系中重要的任務。

動物園提醒，龜殼花以夜間活動為主，屬於坐等伏擊型毒蛇，保護色和隱蔽色都相當好，民眾若在生活中遇到，大多數情況下牠們會自行離開，且為了保護自身安全，到郊區時應穿著包鞋和長褲，而石灰、雄黃或鵝糞已被證實無法防蛇。

龜殼 動物園

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