侯友宜與里長座談 司法園區5年完成整開工程

新北市長侯友宜今上午至土城區公所與里長座談，會中土城彈藥庫開發案成關注焦點，侯友宜表示，土城司法園區細部計畫已於上周五於市都委會審議通過，區段徵收預計於今年底公告，預計5年後能完成開發。

土城司法園區擴大都市計畫，範圍包含取得司法園區及北土城交流道工程所需用地，北土城交流道預計於明年底進行工程施作，5年後完工通車，可減少中和、土城及周邊地區交通負荷，加上國道3號串連中永和，台65線連結新莊、五股，以及捷運土城線、樹林線等土城轉乘交會條件，未來可望提升當地交通機能。

會中土城埤塘里長邱顯俊表示，土城彈藥庫將變更為司法園區，對地方發展影響重大，希望和平路以南近78公頃的土地能納入立院遷址地點或開發為科學園區，促進在地再發展。城鄉局則表示，土城區和平路以北未來規劃司法單位進駐，里長提及和平路以南部分屬非都市土地，市府6月初彙整相關資料，提請立法院納入未來國會遷建地點。

侯友宜則指出，土城暫緩重劃區及土城行政園區已規劃大型公園及水圳，結合土城醫院，再加上永寧、頂埔兩科技園區，為在地創造就業機會。未來台北看守所、女子看守所、新北地方法院與新北地方檢察署等機關進駐土城彈藥庫現址，可增加在地機關服務效能。

另外，大安里長張俊隆反映六分仔溝新闢橋下排水不順，市府回覆正研議以改善渠道方式解決排水不順問題，預計9月就能完工。頂新里長許元皇反映，捷運媽祖田站的公共藝術裝置期加強連結在地生態及文史凝聚認同。捷運局表示，將評估於站內開放空間適當設置文史燈箱或導覽資訊，深化在地文史生態。