捍衛戰士再掀軍事熱 空軍一村阿湯哥同款飛行夾克亮相

捍衛戰士續集時隔36年上映，再度吹起空軍熱。新北三重空軍一村特別在6月25至26日舉辦「軍風文創市集」，現場除展示歷史軍用品、阿湯哥同款飛行夾克外，還有軍風文創攤位，並舉辦軍事歷史講座及街頭藝人表演，體驗到不一樣的周末軍風時光。

新北文化局表示，空軍三重一村是北部保存最完整的防砲眷村，13號眷舍現正展出「俯瞰-空照圖特展」，由文化局與中央研究院、空軍司令部、農林航空測量所共同策畫，展示珍貴的航拍專用相機、控制器、飛行夾克等航拍周邊文物。

文化局說，空照圖特展卸展前，特別辦理「軍風文創市集」共有52個攤位，除現場展示歷史軍用品、阿湯哥同款飛行夾克及文創商品外，也有與其他團體設攤，比如中華民國歷史重演文教推行會展出遷台軍服，國防部北區人才招募中心、陸軍航空特戰指揮部與海軍陸戰隊等設置招募攤位，其中陸戰隊更展示廣為人知的經典關卡「天堂路」。