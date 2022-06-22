不用再繞行 新店碧潭橋北新路匝道開放機車直行

新店區碧潭橋北新路匝道原需要機車繞行，地方希望開放直行，新北市交通局從善如流，將自今晚凌晨0時起，開放機車可直行上橋，提供機車更加安全友善的通行環境。交通局提醒，用路人減速慢行並遵守現場員警義交指揮，依序行駛。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，新店區碧潭橋銜接北新路與安康路，是新店市區與安坑兩地重要的聯絡橋梁，原先由北新路兩段式左轉或光明街欲往碧潭橋方向的機車，必須繞駛匝道橋側車道，以銜接碧潭橋，路徑較為彎繞且坡度較陡，無法由北新路匝道直行上碧潭橋。

林昭賢指出，交通局為提供機車更安全友善的通行，市府邀集相關單位現勘討論，決定開放北新路兩段式左轉與光明路的機車可直行北新路匝道上碧潭橋，匝道3線車道僅最內側車道禁行機車，機車動線調整後將更為直捷好行駛。

交通局提醒，北新路該路段於尖峰時間車流量大，且路口較為複雜，請用路人依現場標誌、標線、號誌及員警義交指揮依序行駛；交通局將持續檢討優化市境內各路段、路口的機車動線，依現行交通法規做最適當的調整與規劃，提升機車用路人行駛安全與順暢。