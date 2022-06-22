新北市國民黨團呼籲民進黨 勿打擊第一線防疫人員士氣

新北市國民黨團今日發出聲明稿表示，媒體昨日公開「恩恩案」新北衛生局、消防局及醫院三方橫向通聯紀錄後，民進黨透過各級民代、名嘴、媒體等，要求新北市長侯友宜道歉，持續消費往生者，也踐踏了第一線同仁的尊嚴。

國民黨團書記長廖先翔指出，在全數錄音檔公諸於世後，印證了防疫指揮官陳時中於4月16日記者會表示「這事件並沒有特別延誤的地方」的說法。若民進黨認為新北市府的急救過程屬於延誤，豈非打臉陳時中？

廖先翔說，民進黨並沒有辦法針對錄音檔內的通聯記錄提出第一線同仁違法或違規之處，只能針對語氣或電話設備設定等枝微末節之處加以扭曲，對沒有聽完完整音檔的民眾進行認知作戰。

廖先翔指出，民進黨不斷提出新北急救流程獨步全台，但動手指求證很難嗎？光是新聞有披露的就有基隆、桃園與新北的流程一樣：基隆市消防局救災救護指揮科長黃欽賢6月21日接受訪問時說，在恩恩過世事件前，基隆市消防局都是要等到衛生局通知送那家醫院，才會派救護車。

廖說，無獨有偶，4月27日桃園市議會的質詢，消防局謝呂泉當時說，以往救護車都要經衛生局指揮出動，即日起只要有民眾打119告知疑似確診，便會立刻派遣救護車。

廖先翔表示，在指揮中心調整就醫規範前，均依照中央指引制訂規範，這是哪門子的「新北獨步全台」？還是又要和24小時火化一樣，都是地方誤會了？為了攻擊侯友宜市長，連鄭文燦、林右昌也要被當作棄子？

廖先翔說，還原4月14日當天，新北市確診確實只有360人，但當時仍是以清零的標準來匡列，居隔人數高達1萬多人是全國最多，處理如此大量的確診者與居隔案件，中央不僅系統不穩定，政策指引也造成人民坐困愁城；在疫情仍未穩定的現在，民進黨竟毫不手軟打擊第一線防疫人員，實在令人心寒。國民黨團呼籲，防疫工作仍在進行，請齊心抗疫，方為人民之福。