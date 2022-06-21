新莊第一公墓是否該全變綠地？ 新北：部分地段過陡

新北第一公墓部分土地原計從公園用地變更成墳墓用地，以達管用合一，引起民眾反彈後，城鄉局昨說明將維持公園用地不變。民進黨議員參選人林秉宥認為，市府僅配合保留公有地，不願為私有地範圍背書。城鄉局表示，原計畫本就僅變更公有地目，私有地因坡地過陡無法開發，因此變更成保護區。

新北泰山區公所今召開泰山都市計畫變更公聽會，現場有民眾拿出「反對公園變墓地」手牌，質疑市府將位於泰山區內的新莊第一公墓土地從公園用地變更成墳墓用地，並想進入公聽會現場，不料遭阻擋後續協調到其他樓層，待說明會結束再由城鄉局聽取民眾意見。

林秉宥質疑，市府僅就公有地部分表示會維持為公園用地，但該案私有土地比例較高，但市府不願就整體變更範圍做背書，難道未來是打算保留作為殯葬用途嗎？此外，公聽會改為線上現場民眾恐無法表達意見。

新北城鄉局都市計畫科長鄭博仁說，本就僅將公有地從公園用地變更為墳墓用地，是因現況那邊就是公墓，為達成管用合一目的，不過後續收到民眾陳情，加上殯葬處指今年將辦理禁葬及遷葬事宜，因此後續都市計畫委員會審議時，將公有地將維持原公園用地，以符合該用地長期規劃及地區發展。

至於私有地部分，鄭博仁表示，私有地為公設保留地因此納入討論範圍，不過因坡度過陡無法開發，計畫中才變更為保護區。

另外，舉辦線上公聽會遭質疑不給民眾參加，鄭博仁說，新北從去年開始就很少辦實體會議，只要超過一定人數就會採線上會議，且城鄉局事先已經通知相關人士，並將相關計畫書圖公布於官網，也透過現場直播說明，向市民說明都市計畫變更內容，絕無不讓民眾參加，民眾也可透過紙本來陳情。