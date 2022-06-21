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樹林萬大線二期恐讓土城塞爆？ 和城路延伸案露曙光

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
樹林萬大線一期在金城路三段上施工，導致車道大幅縮減，附近還有公車總站，有時動線混亂。記者李成蔭／攝影
樹林萬大線一期在金城路三段上施工，導致車道大幅縮減，附近還有公車總站，有時動線混亂。記者李成蔭／攝影

捷運樹林萬大線工程導致土城、中和間和城路天天塞車，尖峰時段還回堵到周邊主要道路，每天有上萬車流受影響，民代建議延伸和城路，否則捷運二期工程將更塞。台北捷運局已提交維方案因應，新北城鄉局也把延伸案送內政部，爭取2年內打通，紓解車流。

捷運樹林萬大線施工在台北爆發地層下陷問題，在新北則出現大塞車。原本中和、土城間的連城路寬大幅縮小，市府規畫以6米寬巷道和城路做為替代道路，卻讓行經和城路駕駛人陷入塞車噩夢，還回堵到周邊主幹道，有時紅綠燈燈號變換3、4次才能通過；最嚴重時可能回堵到接近板橋、中和交界處。

通勤民眾說，捷運工程在中和、土城間的要道上施作，連城路及金城路三段車道大縮減而塞車，市府規畫的替代道路和城路又太窄，分流功能有限。

交通局交安科長林碧芬說，和城路早上往中和較塞，下午則塞往土城方向。連城路頭尾段的延壽路口及錦和路口都有告示牌，請民眾改以和城路為替代動線，較複雜的路口在尖峰時段也請義交指揮交通。

目前樹林萬大線一期施工已經進入收尾階段，施工圍籬退縮，但緊接著二期工程又要上路，塞車問題一時難解，沿線土城居民都很擔心。

市議員黃永昌說，和城路繞出後會碰到金城路三段施工區域，走到底的延吉街附近有傳統市場，和城路不但沒辦法完全解決捷運施工區塞車問題，反而又造成延吉街壅塞。他認為和城路延伸案應盡速推動，先延伸至永豐路，再延伸到明德路，分流效益更大。

新北捷運局表示，和城路延伸案有用地問題，可能趕不上捷運二期工程開工，台北捷運局先提出交維計畫，將利用國道三號避開金城路三段改道路線，金城路三段將先塗銷路邊停車格、縮減人行道寬度，提供更大路寬，道路服務水準會因此降一級，但還可以接受。

城鄉局計畫審議科長許仁成說，和城路延伸案已經納入公共設施專案通盤檢討平台，位於明德路一段關鍵的大清水公園準備解編，保留部分公園，也為和城路延伸做準備，預計打造12米寬道路。目前計畫已送內政部，最快年底通過小組、明年6月通過大會。

市府規畫的替代道路和城路本身窄小，上下班尖峰時刻車流量大，民代建議延伸至其他要道來舒緩車流。記者李成蔭／攝影
市府規畫的替代道路和城路本身窄小，上下班尖峰時刻車流量大，民代建議延伸至其他要道來舒緩車流。記者李成蔭／攝影
金城路三段是土城要道，平時就頗煩忙，樹林萬大線二期工程未來將進市區施工，恐對交通造成更大衝擊。記者李成蔭／攝影
金城路三段是土城要道，平時就頗煩忙，樹林萬大線二期工程未來將進市區施工，恐對交通造成更大衝擊。記者李成蔭／攝影

捷運 塞車 新北

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