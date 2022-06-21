北市府與慈濟簽合作備忘錄 盼培訓防災士1萬名

台北市政府與慈濟基金會今天簽署合作備忘錄，共同辦理「防災士」培訓課程。北市府表示，希望未來能增加至1萬名防災士，成為社區中安定的力量。

慈濟基金會今天發布新聞稿表示，台北市政府與慈濟今天在慈濟大同靜思堂簽署合作備忘錄，共同辦理「防災士」培訓課程，公私協力攜手合作廣邀企業、各類志工及民眾，擴大多元鼓勵大眾參與防災士培訓。

台北市副市長黃珊珊致詞表示，擴大防災士招募培訓是今年政府部門非常重要的政策，培訓防災士需要有適合的場地和師資群，特別感謝慈濟基金會提供場地與師資，共同營造社區安全。

黃珊珊說，截至目前為止，今年已增加至2600名防災士，將來盼能增加至1萬名，並與各界合作，成為地方防災網絡；早期防災士工作多為初期滅火、水災通報、現場疏散與相關災情回報，以及災後照護災民與修護等工作。

慈濟基金會副執行長張宗義致詞表示，慈濟社區道場不僅平日發揮社區守望相助的功能，近來氣候變遷，產生新的變化，為防範災難應變，基金會已有1300名志工得到內政部核可認證成為防災士。

慈濟表示，經公私合作辦理培訓課程，七梯次將會有350名學員參與，希望道場除了提供民眾平時心靈支持，也提供防災需求。