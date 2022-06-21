中和頻爆炸電塔遷移需3年 新北議員盼市府協助避免風險

新北中和福祥路與勝利路交叉口高壓電塔於過去短短1年半時間發生4次爆炸，讓周圍民眾人心惶惶，擔心成不定時炸彈，不少民代多次接到陳情。新北市議員陳錦錠表示，電塔與周圍民宅距離不到100公尺，如今遷移終於動工，但時程預計要三年，期間仍有風險，盼市府全力協助。

陳錦錠指出，福祥路與勝利路交叉口高壓電塔在109年6月發生第1次爆炸、110年12月發生3次爆炸，當時還波及到停放周圍的車輛，讓周圍至少百餘戶居民憂心忡忡，擔心威脅民眾生命財產安全，她多次收到民眾陳情，「快遷移，拜託別再拖了」。

陳錦錠表示，今邀集台電、新北經發局、新北水利局、中和區公所、中和福美里辦公室等單位，前往福祥路、勝利路交岔口的高壓電塔實地會勘，該電塔設立超過30年，與周圍民宅距離不到100公尺，除了解台電遷移規劃外，進一步將地方民意反映給台電。

陳錦錠提到，近年來多次在議會中質詢並向市府建議，應主動與台電公司及中央溝通，提供必要的協助，生命財產安全不分中央地方，如今台電終於確定要將福祥路電塔拆除，亦會拆除堤外的2座電塔，在高灘地新設更安全、遠離民宅的連接站。