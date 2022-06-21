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北市既存違建修繕將拆除 建管處擬112年上路

中央社／ 台北21日電

為加強既存違建管理，台北市建管處今天表示已啟動修法作業，對於民國83年以前既存違建將不得修繕，若有修繕行為者將優先查報拆除，預計修法通過後於民國112年元旦起實施。

建管處發布新聞稿表示，依台北市現行規定，83年12月31日以前已存在的既存違建，除危害公共安全或專案計畫優先查報拆除外，其餘得拍照列管，暫免查報拆除處分；另既存違建依現行規定，在原規模無增加高度或面積的修繕行為，同樣得拍照列管，無須優先查報拆除。

為加快都市更新、整頓市容觀瞻或預防危害公共安全的發生，建管處長劉美秀表示，北市府已啟動「台北市違章建築處理規則」修正作業，對於83年以前的既存違建將不得修繕，若有修繕行為，優先查報拆除，預計修法通過後於明年1月1日起實施。

劉美秀說明，既存違建的建築結構未經建築法或建築技術規則等相關規範檢討，其危害程度較一般合法建築物高，若發生火災，因其建築結構已有受損情形下，民眾仍持續居住、使用則易發生危險，所以北市府自110年9月起經消防局橫向通報有發生火災者，建管處便依違章建築處理規則第26條規定，進行專案查報優先拆除。

此外，為訂定明確規範供民眾遵循，已將相關文字內容納入「台北市違章建築處理規則」修正條文中。

建管處說，北市府已於今年6月1日起至7月1日辦理「台北市違章建築處理規則」部分條文修正草案預告程序，並刊登於「台北市政府公報」第101期及建管處官網，預告期間內若有相關建議或意見都可提出，將列入後續修法參考依據。

建築 北市 違建

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