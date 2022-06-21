汐止水返腳公園蚊子多 要放養蓋斑鬥魚吃孑孓

汐止區水返腳公園剛完工啟用，成了大小朋友遊憩的新去處，不過，最近有民眾反應夏天到了蚊蟲好多，所以，汐止區公所打算在生態區復育蓋斑鬥魚，因為，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300孑孓，改善蚊蟲多的問題，也讓休閒環境更好。

汐止區長陳健民指出，汐止公八公園開發後，正式命名為水返腳公園，從五月啟用到現在，有民眾反應公園裡有一些小黑蚊，而當初在做的時候，公園裡有做了一處池子，也很感謝市府有這樣的規劃，也有意將台灣原生種的蓋斑鬥魚在池子裡做放養，接下來會請長青里長協助，因為他在里內一直有在做蓋斑鬥魚復育的工作，所以，公園生態池裡會請里長提供蓋斑鬥魚並且放養。

汐止區公所找了這幾年來一直在復育蓋斑鬥魚的長青里長陳建興協助，在中間廣場旁的生態池，當天主要是看水夠不夠，如果枯水期有沒有水讓蓋斑鬥魚生長，而在看了之後，條件許可下，也將找適合時間來放養魚。

長青里長陳建興表示，主要是先勘察場地，認為有水的地方一定會有孑孓，剛好有台灣原生種蓋斑鬥魚專門吃孑孓，會採適量來野放，看了覺得公園池子環境非常好，最近會視天氣找一天來放養蓋斑鬥魚。