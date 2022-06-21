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大南瓜展示開跑 淡水公所展出609斤大南瓜

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市全國南瓜比賽重量組亞軍的609斤大南瓜，在淡水區公所展出。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市全國南瓜比賽重量組亞軍的609斤大南瓜，在淡水區公所展出。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市全國南瓜比賽，由新北市淡水區農會舉辦，比賽結束之後，這些南瓜將會分散到輕軌紅樹林站、淡水區公所一樓以及淡水福容飯店進行展出。淡水南瓜王子林建訓也是今年重量組亞軍的609斤大南瓜則是在淡水區公所展出。

淡水農會總幹事高忠表示，今年有品質組，創意組以及重量組共有88組南瓜參賽，而這些南瓜都是由在地瓜農所種出來的特色南瓜，有的將南瓜加以設計裝扮成各種動物造型。

淡水區長巫宗仁表示，在公所一樓社會人文課大廳當中，展出許多造型南瓜，當中還有重量組的超大南瓜，雖然今年受到疫情影響，無法像往年一樣在淡水捷運站後方廣場來舉辦活動，但透過每年的南瓜比賽，除了創造出在地瓜農的創意發想之外，也行銷在地特有的農產品，讓更多人看到淡水南瓜的美味與趣味。

淡水

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