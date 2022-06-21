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歷經20年！信義區「東大排」整頓 今年底納管160戶住戶
台北市汙水下水道用戶接管率已逾8成，但仍有20萬戶因施工障礙、空間受限或老舊建物安全疑慮等尚未接管，包含信義區象山步道入口旁的「東大排」，北市工務局衛工處今表示，歷經20年努力，提升東大排周邊汙水接管率，將東大排從臭水溝搖身一變為遊客休憩、打卡景點。
衛工處規畫設計科長盧師琁表示，隱身在信義區象山步道入口旁的「東大排」，是早期是農田灌溉水源之一，隨著時代演進，逐漸喪失灌溉功能，更因附近未接管住戶直接將生活汙水排入，淪為在地人口中的「臭水溝」。
北市府歷經20年努力，如今東大排周邊接管率已逾8成6，但幾處路段下方仍留有早年農業灌溉已廢棄的舊渠道，礙於法規限制，始終是難以克服的施工障礙區域。
為克服施工障礙，衛工處率統包廠商研擬可行工法，採多點試挖作業，在關鍵障礙點不惜投入人力，多次試挖尋找可供埋管位置，更全方面開挖檢視長度約10公尺的地下舊渠道結構，
衛工處表示，耗費平常工法逾3倍工時，耐心尋找埋設汙水管線空間，逐漸克服多年無法突破的障礙區域，預計今年底前將全數納管三黎里「東大排」周邊約160戶住戶。
三犁里里長翁信利指出，前年雖爭取將東大排整治成一處親水步道，但上游汙染源始終未能徹底解決，經衛工處接手改善後，上游汙水才不再排入，也讓東大排成為該里最熱門的IG打卡休憩景點。
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