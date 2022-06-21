水湳洞參與式預算投票 老中青相挺社區計畫

瑞芳區水湳洞威遠廟今(21)日在相當熱鬧，有上了年紀的長者，也有爸爸媽媽帶著小孩全家大小一起，他們在進行黃金博物館參與式預算的投票，以行動支持活絡社區計畫，也顯示出居民對社區美好未來的期許與想像。

在地居民李文章說，水湳洞的威遠廟，是水湳洞居民最重要的信仰中心，也是居民的歷史記憶，因此濂新里長黃瑞聰則提出「濂新社區發展協會中元普渡祭祀活動」，邀里民一同辦理中元節活動參與，祈求平安，傳承在地文化。

黃金博物館舉辦社區參與式預算已經行之有年，今(21)日舉行水湳洞地區的投票，濂新里長夫婦號召里內老中青三代來投下自己神聖的一票，不少青年也特地返鄉投票，用行動表現對家鄉的熱情。

濂新里長夫人張貴美說，今日的投票，也難得出現老中青三代同堂一起的畫面，也足見地方對於自己家鄉事務的關心與熱情，今年的參與式預算也算是圓滿成功。