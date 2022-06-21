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「喜迎」猴硐遊客中心 自然共生永續建築

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
剛完工不久的猴硐遊客中心，貼心設計與自然共生，要讓民眾深度了解地方人文歷史。 圖／觀天下有線電視提供
剛完工不久的猴硐遊客中心，貼心設計與自然共生，要讓民眾深度了解地方人文歷史。 圖／觀天下有線電視提供

近來經過猴硐地區，都可以看到一座紅色醒目的地標，這是剛完工不久的猴硐遊客中心，猴硐遊客中心環境改善後將提供更多休憩以及遮蔭空間。設計團隊駐台法籍設計師藍傑鴻更考量到在地居民的行動力，貼心設計與自然共生，要讓民眾深度了解地方人文歷史。

猴硐遊客中心是針對原功能不彰之舊有建物進行建築裝修、廁所增設、屋頂造型薄膜以及停車場空間的調整等工程，設計上強調與周邊環境融合之永續性，不完全封閉的棚頂與開放式長廊使自然光與風能在中庭通透流動；滲透舖面接引落下的雨水直接進入土地。

設計師吳忠勳說，採用原建築鋼構建作為支撐，屋頂選用紅色系的薄膜系統包覆原建物，取聚落周邊磚造紅的老房子與大自然環境綠色的契合感，低垂的屋頂作為館內外空間區隔的界定，並導引雨水到雨水花園，呼應此地自然環境及強調生態循環。在此深峻的綠山中，有了一頂紅色大帳篷，塑造了山頭叢林下，萬綠叢中一點紅的地標效應。

猴硐遊客中心的設計團隊由達觀規劃設計顧問有限公司及西班牙國際團隊michele & miquel共同組成。其中michele & miquel是歐洲屢獲設計獎之著名景觀與建築設計團隊，駐臺設計師法國人藍傑鴻先生來臺灣已有16年，對臺灣空間環境有極大熱忱，為了三貂嶺、猴硐等空間改造案之執行，近三年多半時間住在猴硐，第一線調整工程進度狀況並與在地互動、感受環境改變最直接的回應。

駐台法籍設計師藍傑鴻說，除延續遊客中心驛站功能外，環境改善後將提供更多休憩以及遮蔭空間作為山友和自行車騎士暫時休息、補充能量的定點；建築右翼的展示間將透過策展方式推廣淡蘭古道以及基隆河礦業在此交織的人文歷史，希望讓遊客和在地居民都能喜歡這座遊客中心。

猴硐 建築

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