留給下任祖產少 議員轟：柯文哲只想留自己還債美名

台北市長柯文哲任期剩6個月，台北市議員苗博雅質疑，柯8年任期恐僅留下任市長歲計賸餘、也就是俗稱的祖產僅剩一百多億，相較前市長陳水扁、馬英九、郝龍斌都留給下任250億左右，柯文哲只想自己任內還債市長美名，卻沒留多少祖產給下任，不管下任市長是誰，恐都會面臨財政周轉困難。

北市主計處長鄭瑞成表示，根據過去幾年經驗，台北市每年稅入都會超收，歲計也會有結餘，預估市長柯文哲卸任時，應該可以留給下任市長的歲計賸餘約可留150億元左右。

但鄭也坦言，以目前通貨膨脹下，營造物價持續上漲，目前北市府還沒估算出重大工程需要物調多少經費，已請副市長彭振聲盤整工程物調狀況，「這一筆錢恐怕會很可怕」，還沒算在預估的歲計賸餘內。

台北市議會財建委員會今天下午審查109年度財政局、主計處地方總決算，議員苗博雅問財政局、主計處，柯文哲卸任後，會留下多少祖產給下任？相較前市長陳水扁留給馬英九、馬英九留給郝龍斌都有250億元以上，柯文哲可能只留100多億給下任。

對於議員質疑柯留給下任市長祖產少，鄭瑞成說，柯市長任內這7年來，包括勞健保爭議款還清約一百億元上下；還有蓋社宅、市場改建等也花很多錢；另外，還有公務員調整待遇，這兩年又遇到營造物價調整。

苗博雅說，歲計賸餘等同是現金存款，尤其現在整體升息循環下，台北市稅入也沒有生財有道，所以下一任市長不管是誰，都恐會面臨財政周轉的困難，緊急備用的祖產存款，若錢不夠，通膨物價上漲，就是得舉債，尤其升息下又會要更高利息。

議員批評，柯文哲的財政健全只想到自己，只想到自己任內留下不舉債、還債市長美名，但卻限縮下任市長的財政空間，恐讓台北市陷入新一波的舉債，要付更高利息，誰是誰非，市民會去評斷。

議員侯漢廷也質詢，美國升息三碼、央行半碼，北市府有無因應？財政局長陳家蓁表示，北市自籌財源都在1150億元左右，約占65%，財政在六都中還是最穩健，北市地方稅收包括房屋稅、土增稅等，都會盡可能維持稅收穩定。發行約300億元公債，將利率鎖住，至於其他598億採短期借款。