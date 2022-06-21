快訊

侯友宜稱「恩恩送醫全依中央規定」 羅一鈞回應了

獨／違規牌照「起死回生」！新北警爆集體貪汙弊案 檢調搜索涉案分局

談基隆捷運 蔡適應：第1階段完工後再討論延伸

中央社／ 基隆21日電

民進黨選對會建議徵召立委蔡適應參選基隆市長，對於基隆捷運第2階段，蔡適應今天說，與其現在討論八堵到基隆，不如把重點放在南港到八堵能否如期如質完成，完工後再討論延伸。

蔡適應上午出席申報綜所稅服務平台啟動記者會受訪表示，經過調查，從南港到八堵對環境影響不大，適合開發捷運建設，捷運的開發當然是分段推動，不可能一蹴可及，基隆捷運的重點不是把基隆人帶去台北而已，其實是讓基隆和大台北都會區整合在一起，串聯大台北都會區的捷運。

第1階段當然是從大台北都會區捷運包含南港車站在內的重點區域向外延伸，完成後就可繼續推動延伸方案，其中就包括基隆市民關心的八堵到基隆段。

他覺得現在要做的應該要讓南港到八堵儘速完成，這段沒完成，就不會有八堵到基隆，與其現在討論八堵到基隆要怎麼跑，不如把重點放在南港到八堵段能否如期如質依表定完成，完工後再討論八堵到基隆和台北捷運汐東線的延伸。

此外，蔡適應表示，公共政策的推動是不會停止，希望不會因為有不同人擔任市長就停滯甚至被抹殺，甚至要重新來過，看到許多縣市因為不同的市長有不同想法，就任後將過去努力的成果毀於一旦化為烏有。

基隆市民過去幾年來對市長林右昌施政滿意，過程中他也充分參與，他最重要的事就是將林右昌過去的施政繼續往前走，例如將軍港遷移案2、3期工程和港區再生、交通建設改善計畫等成功推動，不要走回頭路甚至被取消。

基隆捷運 蔡適應 林右昌

延伸閱讀

林洲民看城博會治理國家心力改變基隆 林右昌：新起點

基隆新增個案創近2個月新低 林右昌：穩健邁向正常生活

小學新校舍頂樓挑高9公尺 辦畢業典禮安排無人機飛行

朱銘紳士銅雕告別國門廣場 林右昌：雙方洽談合作中

相關新聞

行政不中立？黃珊珊拒備詢 議員轟把公務員當人肉盾牌

台北市副市長黃珊珊先前視察市場行程，未通知選區議員，卻有民眾黨參選人在場陪同，引發行政不中立爭議。議會財建委員會今天要求...

影／新北三重神農市民活動中心啟用 1萬6000名市民受惠

地方期盼已久的三重區神農市民活動中心啟用，新北市長侯友宜今日主持揭牌儀式。市民活動中心除結合社福大樓1樓的公托服務，日照...

陽光運動園區添新設施 新店首座十一人制足球場明開放

新店溪左岸陽光運動園區近來除全新改建遊戲場完工開放外，新店區首座十一人制戶外足球場明日也將啟用，讓在地有足球運動需求的民...

北市第17期疫苗開放預約 今早光1小時就湧1.2萬人預約

台北市第17期疫苗預約平台今早9時起開放預約，才開放1小時，有已有1萬2530人完成預約，預約率23％，副市長蔡炳坤表示...

防疫保單爭議多 新北消保官兩個月接64件申訴

4月初開始疫情升溫後，防疫保單的爭議也不斷增加，新北市消保官統計今年4至6月中旬就已有64件防疫保單爭議案件，爭議類別以...

空品監測自動推播 新北今年開罰220萬

新北市4年前開始布建空品微型感測器，透過監測資料掌握空氣汙染，今年監測系統進化建置空氣品質感測物聯網Smart air智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。