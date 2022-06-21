談基隆捷運 蔡適應：第1階段完工後再討論延伸

民進黨選對會建議徵召立委蔡適應參選基隆市長，對於基隆捷運第2階段，蔡適應今天說，與其現在討論八堵到基隆，不如把重點放在南港到八堵能否如期如質完成，完工後再討論延伸。

蔡適應上午出席申報綜所稅服務平台啟動記者會受訪表示，經過調查，從南港到八堵對環境影響不大，適合開發捷運建設，捷運的開發當然是分段推動，不可能一蹴可及，基隆捷運的重點不是把基隆人帶去台北而已，其實是讓基隆和大台北都會區整合在一起，串聯大台北都會區的捷運。

第1階段當然是從大台北都會區捷運包含南港車站在內的重點區域向外延伸，完成後就可繼續推動延伸方案，其中就包括基隆市民關心的八堵到基隆段。

他覺得現在要做的應該要讓南港到八堵儘速完成，這段沒完成，就不會有八堵到基隆，與其現在討論八堵到基隆要怎麼跑，不如把重點放在南港到八堵段能否如期如質依表定完成，完工後再討論八堵到基隆和台北捷運汐東線的延伸。

此外，蔡適應表示，公共政策的推動是不會停止，希望不會因為有不同人擔任市長就停滯甚至被抹殺，甚至要重新來過，看到許多縣市因為不同的市長有不同想法，就任後將過去努力的成果毀於一旦化為烏有。

基隆市民過去幾年來對市長林右昌施政滿意，過程中他也充分參與，他最重要的事就是將林右昌過去的施政繼續往前走，例如將軍港遷移案2、3期工程和港區再生、交通建設改善計畫等成功推動，不要走回頭路甚至被取消。