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影／新北三重神農市民活動中心啟用 1萬6000名市民受惠

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜在啟用典禮上與民代一同在天燈上寫祝福，將送給日本，維繫兩國友誼。記者張睿廷／攝影
侯友宜在啟用典禮上與民代一同在天燈上寫祝福，將送給日本，維繫兩國友誼。記者張睿廷／攝影

地方期盼已久的三重區神農市民活動中心啟用，新北市長侯友宜今日主持揭牌儀式。市民活動中心除結合社福大樓1樓的公托服務，日照中心及神農百草公園也將於近期完工，未來計可成為一處多功能複合式休憩環境，周邊谷王里、五谷里、中興里、德厚里及頂崁里等5里約1萬6000名市民都能受惠。

侯友宜於活動中心現場與民眾一同體驗手繪燈籠及樂齡毛巾操，場面熱鬧，會後前往先嗇宮參拜，祈求神農大帝庇佑疫情止息，市民安居樂業。

侯友宜表示，整棟社福大樓是採用綠建築與生態工法，走到2樓市民活動中心陽台前，就能鳥瞰整座神農百草公園，陽台前的花崗岩步道順著草毯植栽綿延而下，一路延伸至公園入口處，形塑了相互聯通融合的綠色地景，自然與美感兼具。

此外，鄰近的新北第二行政園區也在興建中，完成後預計能吸引更多人定居三重，屆時此處將串聯起板橋新板特區及新莊副都心，建構新北三大軸心，沿線廊帶的整體發展指日可待。

民政局長柯慶忠表示，神農市民活動中心與捷運先嗇宮站相鄰，交通便捷，內部不僅打造百坪樂活空間，提供集會及瑜珈、舞蹈、書法等各項研習活動使用，並設置銀髮族俱樂部，陪伴長者健康養生，另還購置跑步機及按摩椅等體健設施，提升在地生活品質。

三重區長陳奇正說，未來會逐步在市民活動中心增加老人共餐及社區關懷據點，全方位照顧銀髮長輩，共同營造友善社區，創造更多幸福空間。

活動後，侯友宜前往先嗇宮參拜祈福，並感謝廟方秉持神農大帝慈悲濟世精神，推動公益慈善不遺餘力，疫情期間更捐贈1萬面防護罩、5000劑快篩劑、2,000件防護衣及2000公斤洗手乳等防疫物資予地方醫療院所、公所及學校，與市府同心抗疫，守護市民健康。

民政局補充，位於神農市民活動中心旁的先嗇宮，是三重區最古老的廟宇，香火鼎盛綿延至今已有268年歷史，是全台灣現存「對場作」最明顯的建築，左右兩側呈現迥異風格，並留有北台灣最大且完整的花磚牆面，兼具時代潮流及傳統技藝，知名電影「當男人戀愛時」還特別到此取景，信眾前往參拜時，也不妨停下腳步欣賞先人留下的傳統工藝

新北市長 侯友宜 先嗇宮

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