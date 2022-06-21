快訊

直播／周末效應確診數又往上 今本土+56339、115例死亡

大甲幼獅工業區2工人吸入沼氣 一人無呼吸心跳一人昏迷

二戰時期澎湖神明接炸彈？居民的口耳相傳與史實

北市青年職涯護照放寬門檻 議員批勞動局長自打臉

中央社／ 台北21日電

「台北青年職涯儲值護照」遭民進黨台北市議員吳沛憶踢爆達成率僅8%，她今天又指出，勞動局宣布將補助條件從連續待業4個月縮短為1個月，根本是為衝績效大幅放寬門檻。

台北市政府去年10月推出青年職涯儲值護照方案。吳沛憶近日指出，此案成效不彰，截至今年6月僅發放補助為66人，距預定關鍵績效指標KPI的750人，達成率僅8%。

對於台北市勞動局昨天宣布，此方案補助條件將從連續待業4個月縮短為1個月。吳沛憶今天透過新聞稿表示，勞動局「說一套、做一套」，為了衝績效大幅放寬門檻，KPI形同訂假的，勞動局長陳信瑜更是自打臉，承認原先政策規劃不當。

吳沛憶指出，青年職涯儲值護照是提供給北市待業青年的補助方案，她從今年4月議會部門質詢就提醒陳信瑜此案達成率太低，陳信瑜還信誓旦旦說會達標。

她說，結果此案6月的參與人數依然不振、僅有66人，距預期的750人差距遙遠，勞動局還說不追求績效，陳信瑜還跟議會辯解到底、拒絕認錯，不料言猶在耳，勞動局隨即就放寬申請條件，從待業4個月縮短成1個月。

吳沛憶質疑，勞動局明明就是看到KPI遙遙無期，想要衝績效；另為斷尾求生，青年職涯護照方案也設定將於8月底退場，直批8月適逢校園新鮮人畢業季，結果讓幫助青年就業的計畫退場，認為勞動局從紓困到振興都毫無積極作為，根本是本末倒置，並未檢討執行力。

台北市長柯文哲去年10月時曾表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成青年失業，只要設籍北市18歲至29歲初次尋職青年，連續4個月失業，可提出申請，最高可領新台幣1萬5000元。

青年 台北市長 吳沛憶

延伸閱讀

偵查不公開拒絕索資 陳信瑜案調查小組氣炸「被架空」

檢分案調查陳信瑜疑洩資 柯文哲：交由法律處理

北市議會專案小組查陳信瑜案 限市府10天內提供索資

陳信瑜爭議案調查小組成立 限市府10天內提供索資閱卷

相關新聞

行政不中立？黃珊珊拒備詢 議員轟把公務員當人肉盾牌

台北市副市長黃珊珊先前視察市場行程，未通知選區議員，卻有民眾黨參選人在場陪同，引發行政不中立爭議。議會財建委員會今天要求...

影／新北三重神農市民活動中心啟用 1萬6000名市民受惠

地方期盼已久的三重區神農市民活動中心啟用，新北市長侯友宜今日主持揭牌儀式。市民活動中心除結合社福大樓1樓的公托服務，日照...

陽光運動園區添新設施 新店首座十一人制足球場明開放

新店溪左岸陽光運動園區近來除全新改建遊戲場完工開放外，新店區首座十一人制戶外足球場明日也將啟用，讓在地有足球運動需求的民...

北市第17期疫苗開放預約 今早光1小時就湧1.2萬人預約

台北市第17期疫苗預約平台今早9時起開放預約，才開放1小時，有已有1萬2530人完成預約，預約率23％，副市長蔡炳坤表示...

防疫保單爭議多 新北消保官兩個月接64件申訴

4月初開始疫情升溫後，防疫保單的爭議也不斷增加，新北市消保官統計今年4至6月中旬就已有64件防疫保單爭議案件，爭議類別以...

空品監測自動推播 新北今年開罰220萬

新北市4年前開始布建空品微型感測器，透過監測資料掌握空氣汙染，今年監測系統進化建置空氣品質感測物聯網Smart air智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。