行政不中立？黃珊珊拒備詢 議員轟把公務員當人肉盾牌

台北市副市長黃珊珊先前視察市場行程，未通知選區議員，卻有民眾黨參選人在場陪同，引發行政不中立爭議。議會財建委員會今天要求市府專案報告，卻因黃珊珊未出席，再度引發議員不滿，質疑黃將公務員當人肉盾牌、工具人，並批黃珊珊選市長起手式，竟是限縮議會職權，議會被當了20年議員的副市長閹割至此，令人訝異。

委員會也做出決議，嚴厲譴責柯市府逃避議會監督意圖明顯，要求黃珊珊辦公室及秘書處6月22日向大會說明，書面報告於當日上午10點前送書面報告。

黃珊珊日前赴北投區福華市場、榮華市場視察，選區議員均未接獲通知，但當天卻有民眾黨議員參選人黃靜瀅、陳思宇在場，議員林穎孟等人質疑，此視察行程沒通知議員，卻通知特定參選人？應查明是誰通知？議員點出兩點疑問，為何沒將這兩個行程登錄在黃珊珊考察及公開行程；民眾黨如何得知此行程？

市場處長陳庭輝表示，這兩個行程是由副市長黃珊珊視察業務市場，今年截至上周，黃珊珊視察天數有20天，至於6月12日視察士林福華及榮華攤集場，有誰會到市府很難控制、也無法控制，因自治會有用紅紙貼出視察公告，至於當天科長拍攝視察資料照片，非針對特定議員參選人拍照。

議員楊靜宇質疑，北市從勞動局長陳信瑜涉及用市政資源幫黃助選；還有士林北投舉辦龍舟畫龍點睛活動；到這次福華、華榮市場視察，市府都沒通知任何人，但卻有民眾黨參選人到場，市府定調這都是偶遇、巧遇、甚至是路過？

產發局長林崇傑回應，黃珊珊督導市場與夜市，事先不曉得有任何候選人會來，遭楊靜宇打臉，當天他在福華市場的朋友說，有一群人跟著黃珊珊走，在後面發文宣，讓他看不下去。

楊質疑，道德是最基本、行政中立法也是最低階要求。甚至他在地方跑，還有更多行程，如里長聯誼會等活動，黃珊珊都會帶著友黨參選人，同進同出。

議員林穎孟也質疑，為何沒有將這兩個行程，登錄在黃珊珊考察及公開行程，由於委員會黃珊珊辦公室沒派人出席，委員會還一度中斷，由局處詢問黃珊珊辦公室是否有代表代為說明？結果市府回應，登錄同仁今天請假，也沒有職務代理人，更令議員不滿。

議員苗博雅也批評，黃珊珊發公文給議會，表示專案報告不便列席，但所有問題，都與黃珊珊有關，相關局處無法代為回答，黃珊珊躲在市府裡面，不來面對，這不是限縮議會職權嗎？黃珊珊要當市長的起手式，竟是限縮議會職權，柯文哲罵別人的，黃珊珊每一點都在做，將公務員當人肉盾牌。

最後財建委員會裁示，嚴厲譴責黃珊珊拒絕出席議會專案報告，且未責成秘書長代為出席，亦無指派可幫黃珊珊說明的代理人，逃避議會監督意圖明顯，要求黃珊珊辦公室及秘書處於6月22日向大會說明，書面報告於當天上午10點前送書面報告。