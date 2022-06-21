北市第17期疫苗開放預約 今早光1小時就湧1.2萬人預約

台北市第17期疫苗預約平台今早9時起開放預約，才開放1小時，有已有1萬2530人完成預約，預約率23％，副市長蔡炳坤表示，近期規畫「六箭齊發」，讓中小學生打完第2劑疫苗安心放暑假；另6個月至5歲嬰幼兒及Novavax（次蛋白疫苗）疫苗接種，北市正在規畫中。

蔡炳坤說明，本期疫苗預約平台共提供5萬5140劑疫苗，今明2天開放預約，今天早上9時一開放，短短1小時就有1萬2530人完成預約，包含莫德納9437人、BNT 1909人、高端402人、兒童BNT（5-11歲）782人。

蔡炳坤提醒，本期預約至明天下午5時，接種日期為6月27日至7月3日，有需求者要把握時間，另外北市醫院於6月27日至7月2日也有開設特別門診，提供2.7萬個名額，其中兒童莫德納有約1400個名額。

有關校園接種部分，蔡炳坤說，北市國高中（含五專1至3年級）BNT疫苗追加劑部分，全市將於6月24日完成，目前已接種7萬9186人，接種率為52.12％。

針對兒童疫苗部分，北市則分為東南西北4個接種站（以莫德納第2劑為主），蔡炳坤指出，規畫6月18日、6月25日於景美國小（南區）、西門國小（西區）、內湖國小（東區）及文化國小（北區），安排5-11歲BNT第1劑、6-11歲莫德納第1、2劑疫苗造冊接種。

目前6月18日接種成果，莫德納1941人、BNT 863人，合計2804人，其中現場掛號715人，約佔25.5%；另各國小校園接種站（以BNT第2劑為主），已安排醫療院所進入校園接種疫苗，全市158所國小自6月23日至7月2日，打完疫苗即可安心放暑假。

公私立幼兒園則分成12區接種疫苗（以BNT第2劑為主），循第1劑接種的方式，分別於松山區健康國小、信義區永吉國小、大安區幸安國小、中山區五常國小、中正區東門國小、文山區明道國小、內湖區康寧國小、南港區玉成國小、大同區雙連國小、萬華區西門國小、士林區社子國小、北投區北投國小等，自6月28日至7月2日，各安排1天設站造冊接種。

蔡炳坤表示，國內疫苗即將進入「全齡接種」，6個月至5歲嬰幼兒可望7月開打，北市已在規畫中。另外，很多長者期待已久的Novavax（次蛋白疫苗）也可望7月到貨，應會再有一波疫苗接種潮，目前也在規畫。