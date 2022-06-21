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北市疫苗接種設6管道 幼兒園第2劑造冊施打

中央社／ 台北21日電

催打COVID-19疫苗，台北市副市長蔡炳坤今天說明6種疫苗接種管道，包含校園接種、預約平台等，其中針對就讀幼兒園的兒童，將造冊從28日起依行政區在12所國小接種。

台北市18日起開打兒童第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，蔡炳坤今天透過媒體群組說明幼兒園、國小及中學生接種規劃，讓學生迅速完成疫苗接種，安心放暑假。

針對5到11歲兒童，蔡炳坤指出，18日及25日會在景美國小、西門國小、內湖國小及文化國小各設一個接種站，施打第1劑輝瑞兒童疫苗及第1、2劑莫德納疫苗，18日共替2804人接種，其中715人、約25.5%是現場掛號。

蔡炳坤說，校園接種部分，全市158所國小會從6月23日到7月2日安排醫療院所進入校園設接種站，以第2劑輝瑞兒童疫苗為主。

蔡炳坤表示，至於就讀幼兒園的兒童，將安排造冊接種，在6月28日到7月2日之間，依行政區分別到健康國小、永吉國小、幸安國小、五常國小、東門國小、明道國小、康寧國小、玉成國小、雙連國小、西門國小、社子國小、北投國小接種。

針對中學生第3劑BNT疫苗，蔡炳坤說，校園接種將在24日前完成，目前已有7萬9186人完成接種，接種率52.12%。

此外，蔡炳坤表示，預約平台及各醫院特別門診仍持續提供服務。預約平台以診所為主，此次共提供5萬5140劑量能，接種日期為下週，今天上午重啟開放預約1小時後，已有1萬2530人完成預約，預約率23%，看來接種意願明顯提升。

蔡炳坤指出，疫苗即將進入全齡接種，6個月至5歲嬰幼兒可望7月開打，還有很多長者期待已久的Novavax疫苗也可望7月到貨，預期會再有一波接種潮，台北市都已在規劃中。

莫德納疫苗 蔡炳坤 幼兒園

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