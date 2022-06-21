防疫保單爭議多 新北消保官兩個月接64件申訴

4月初開始疫情升溫後，防疫保單的爭議也不斷增加，新北市消保官統計今年4至6月中旬就已有64件防疫保單爭議案件，爭議類別以不能續保占40件最多，消保官則依照金管會指示及學理見解，透過協商幫消費者爭取權益。

去年疫情初始之際，不少民眾擔心確診將被隔離無法上班失去收入，保險公司順勢推出防疫保單，無論匡列被隔離、確診等各種因素，都可獲得數萬元理賠，保險金數百至千元價格，許多民眾因此瘋搶防疫保單，甚至投保網站還傳出因此當機。

不過防疫保單賣的多，爭議也因此產生不少，由於疫情自今年4月起大爆發，確診人數一發不可收拾，保險公司也因此賠到兩手發軟，因此許多保單到期後，保險公司通知保戶不予續保，引發民眾不滿。

民眾不滿向消保官指出，按規定繳保險費，保險公司不應隨意拒絕續保影響保戶權益。新北市消保官統計，今年4至6月初疫情高峰期間，防疫顯爭議案件就高達61件，其中保險公司不予續保的糾紛占41件、民眾直接被拒保15件、理賠金爭議有8件。

新北市主任消保官王治宇表示，金管會針對防疫保單提出5大核保、理賠原則，包括核保完成保險公司需負責、數位健康證明作理賠文件、民眾自選3+4就需理賠等，消保官依消費爭議程序處理防疫保單爭議，消保官接獲民眾申訴將邀集雙方協商，為消費者爭取合法權益。