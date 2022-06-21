快訊

《刺胳針》研究：Omicron引發新冠後遺症風險比Delta低！醫師提醒一件事

恩恩錄音檔曝光挨批官僚殺人 衛生局發聲明：勿惡意曲解

台灣考招淪四不像 看美國名校怎麼做

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫保單爭議多 新北消保官兩個月接64件申訴

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
防疫保單熱賣也衍伸不少消費糾紛，新北市消保官近兩月就接獲64件申訴案。本報資料照片
防疫保單熱賣也衍伸不少消費糾紛，新北市消保官近兩月就接獲64件申訴案。本報資料照片

4月初開始疫情升溫後，防疫保單的爭議也不斷增加，新北市消保官統計今年4至6月中旬就已有64件防疫保單爭議案件，爭議類別以不能續保占40件最多，消保官則依照金管會指示及學理見解，透過協商幫消費者爭取權益。

去年疫情初始之際，不少民眾擔心確診將被隔離無法上班失去收入，保險公司順勢推出防疫保單，無論匡列被隔離、確診等各種因素，都可獲得數萬元理賠，保險金數百至千元價格，許多民眾因此瘋搶防疫保單，甚至投保網站還傳出因此當機。

不過防疫保單賣的多，爭議也因此產生不少，由於疫情自今年4月起大爆發，確診人數一發不可收拾，保險公司也因此賠到兩手發軟，因此許多保單到期後，保險公司通知保戶不予續保，引發民眾不滿。

民眾不滿向消保官指出，按規定繳保險費，保險公司不應隨意拒絕續保影響保戶權益。新北市消保官統計，今年4至6月初疫情高峰期間，防疫顯爭議案件就高達61件，其中保險公司不予續保的糾紛占41件、民眾直接被拒保15件、理賠金爭議有8件。

新北市主任消保官王治宇表示，金管會針對防疫保單提出5大核保、理賠原則，包括核保完成保險公司需負責、數位健康證明作理賠文件、民眾自選3+4就需理賠等，消保官依消費爭議程序處理防疫保單爭議，消保官接獲民眾申訴將邀集雙方協商，為消費者爭取合法權益。

保險 消保官

延伸閱讀

空品監測自動推播 新北今年開罰220萬

2022新北聯合婚禮「華麗婚紗派對」即日起線上報名 限額100對 再抽送萬元家電

搶攻歐洲5G商機 新北招募企業「實虛結合」遠程參展

防疫保單理賠高峰還沒到 產險業備戰

相關新聞

中和高壓電塔遷移慢引民怨 在地立委要台電革除陋習

新北市中和區福祥路與勝利路交岔口高壓電塔，在一年半內接連發生四起燃燒事故，讓周遭居民人心惶惶，各民代也都接獲不少陳情，在...

防疫保單爭議多 新北消保官兩個月接64件申訴

4月初開始疫情升溫後，防疫保單的爭議也不斷增加，新北市消保官統計今年4至6月中旬就已有64件防疫保單爭議案件，爭議類別以...

台北獲評全球最宜居城市第10名 英媒讚亞洲瑰寶

最新一期英國風尚雜誌Monocle發布的年度全球最宜居城市評比，台北名列第10。Monocle肯定台北市生活品質高，生活...

空品監測自動推播 新北今年開罰220萬

新北市4年前開始布建空品微型感測器，透過監測資料掌握空氣汙染，今年監測系統進化建置空氣品質感測物聯網Smart air智...

北市防災App改版 即時查河川水位

炎炎夏日，民眾從事戶外活動多，為避免虎豹潭意外重演，北市消防局優化改版「台北市行動防災App」，介接中央與地方各種環境監...

新北欲標售4案688戶社宅？ 市府：僅1案

時代力量新北黨部等團體昨批評新北市府高價標售4處公辦都更共688戶住宅，會讓青年扛高房價，並要求市府將「被消失的社宅」還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。