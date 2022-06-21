空品監測自動推播 新北今年開罰220萬

新北市4年前開始布建空品微型感測器，透過監測資料掌握空氣汙染，今年監測系統進化建置空氣品質感測物聯網Smart air智慧平台，透過平台數據分析掌握汙染源並自動推播、提升稽查效率，今年迄今已查獲26件違規案件，累計裁罰金額達220萬元。

新北市自2018年開始布建空品微型感測器，至今年已有825處，範圍包括新北市內工業區及其周邊社區、交通主要道路、陳情熱區及敏感族群聚集區域，其主要負責監測細懸浮微粒及揮發性有機化合物變化。

透過空品微型感測器監測資料，稽查人員可揪出空品汙染元凶，歷年破獲案件包含樹林家具行噴漆汙染案、電玩大亨非法焚燒廢棄物、三峽業者燃燒廢馬達等；去年因此查獲7家非列管工廠違規排放，追繳5年積欠空氣汙染防制費2137萬元。

為精益求精，新北今年建置空氣品質感測物聯網Smart air智慧平台，除原有數據資料庫、地點、時間等特徵分析功能外，更將新北市內區域性及氣候特性等環境因子納入考量，並依不同區域特性執行分區管理，例如將高汙染熱區設定較嚴格之監測值，而當智慧平台判斷該區域內感測器監測值出現相對異常情形時，即自動以LINE推播通稽查人員，以便第一時間掌握汙染熱區狀況，即時趕赴可疑異常排放源稽查。

智慧平台導入消防署火點資訊運算並自動推播，今年迄今已查獲26件違規案件，違規類型包括露天燃燒、未領有空汙操作許可證之工廠、或未依許可操作等樣態，累計裁罰金額達220萬元。