中和高壓電塔遷移慢引民怨 在地立委要台電革除陋習

新北市中和區福祥路與勝利路交岔口高壓電塔，在一年半內接連發生四起燃燒事故，讓周遭居民人心惶惶，各民代也都接獲不少陳情，在各界關心下台電的拆除計畫及經費終於確定，土建統包工程目前已進入政府採購預告程序，將於今年7月公開招標，目標在三年內完成電塔遷移。

立委江永昌說明，事故電塔佇立當地超過30年，接二連三的燃燒事故皆肇因於台電因循苟且，未依年限汰舊換新劣化的絕緣礙子及充油電纜，遷移是勢在必行；台電在規畫遷移位置及工程直井的選址時，至少研究了10種方案。

其中用地需協調國有及市有土地使用、經費最佳化的評估及民眾陳抗的溝通等因素；台電最終從4項可行性較高方案中確定現在進行中的計畫，已定案的遷移計畫為評估效益最高，不僅是經費最省、工期最短、拆除最多座高壓電塔，選址更是安全且最不遮擋河岸視線。

江永昌指出，台電已同意編列3.6億預算進行電塔拆除計畫，該案除要將堤內位於福祥路與勝利路交岔口的1號電塔拆除之外，也會將堤外的2號、3號等二座電塔一併拆除，並在高灘地新設距離民宅更安全、更遠的連接站。

江永昌認為，台電應拿出負責的態度，如期遷移那些電塔，而他也以質詢、 會勘、 定期進度追蹤會議、地方說明會等讓台電快速定案，並要求經濟部長王美花、國營會執行長、台電總經理，必須革除台電過去在維護電塔經費上的陋習，改善更新設備及採購程序冗長的陳痾。