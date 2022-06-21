聽新聞
test
0:00 / 0:00
中和高壓電塔遷移慢引民怨 在地立委要台電革除陋習
新北市中和區福祥路與勝利路交岔口高壓電塔，在一年半內接連發生四起燃燒事故，讓周遭居民人心惶惶，各民代也都接獲不少陳情，在各界關心下台電的拆除計畫及經費終於確定，土建統包工程目前已進入政府採購預告程序，將於今年7月公開招標，目標在三年內完成電塔遷移。
立委江永昌說明，事故電塔佇立當地超過30年，接二連三的燃燒事故皆肇因於台電因循苟且，未依年限汰舊換新劣化的絕緣礙子及充油電纜，遷移是勢在必行；台電在規畫遷移位置及工程直井的選址時，至少研究了10種方案。
其中用地需協調國有及市有土地使用、經費最佳化的評估及民眾陳抗的溝通等因素；台電最終從4項可行性較高方案中確定現在進行中的計畫，已定案的遷移計畫為評估效益最高，不僅是經費最省、工期最短、拆除最多座高壓電塔，選址更是安全且最不遮擋河岸視線。
江永昌指出，台電已同意編列3.6億預算進行電塔拆除計畫，該案除要將堤內位於福祥路與勝利路交岔口的1號電塔拆除之外，也會將堤外的2號、3號等二座電塔一併拆除，並在高灘地新設距離民宅更安全、更遠的連接站。
江永昌認為，台電應拿出負責的態度，如期遷移那些電塔，而他也以質詢、 會勘、 定期進度追蹤會議、地方說明會等讓台電快速定案，並要求經濟部長王美花、國營會執行長、台電總經理，必須革除台電過去在維護電塔經費上的陋習，改善更新設備及採購程序冗長的陳痾。
江永昌補充，他還關心台電原先承諾在年底前，要將板橋至青年線3.7公里的劣化老舊充油式電纜，更換為更有保障之「新式交聯PE電纜」，台電與包商日夜趕工，已提前半年全面抽換完畢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言