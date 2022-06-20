原國防學院操場現多座紅火蟻丘 夏季到讓新北多區備戰

中和都會區運動場近日一連出現6座紅火蟻丘，已經有民眾遭咬傷，讓在地居民擔心會蔓延，新北樹林、板橋、三重、八里等地河域沿線也很嚴重，新北紅火蟻專管中心表示，都會主動巡查，在發現後做標示並投藥，每年也會主動投藥兩次，並在根除半年後才會解除列管，面對接下來紅火蟻「熱季」也會持續關注。

位於中和的前國防管理學院操場，是中和民眾重要休憩運動場地，一天會有6千至7千人次運動，但近日卻一連出現6座紅火蟻丘，已經有民眾遭咬傷，附近居民更擔心會蔓延至居住環境。

民眾表示，來這運動在草地上一沒注意，紅火蟻就爬到身上，後來還是不小心被咬到，很單心長者或者孩童沒注意到遭咬，不但很痛，還可能對身體有其他危害。

張志豪指出，有許多父母擔心，很多小孩會在操場及草皮上玩耍，萬一被紅火蟻咬傷，後果不堪設想。之前2019年時，員山公園也曾出現此情況，而市府也在同年設置「紅火蟻專管中心」，以利即時控管個案防治。

紅火蟻專管中心執行秘書洪勝雄回應，推測因為文化部在附近建公有場館，將其中樹木移植至操場旁，才造成紅火蟻入侵，除巡視時發現，民眾也有通報，因此昨立即投藥，今還將以灌藥方式消滅整個巢穴，並進行半年追蹤相關防治效果，才會解除列管。

洪勝雄指出，近來夏季的確是紅火蟻出沒季節，通常一被咬傷都很嚴重，甚至會有生命危險，不只中和區，河濱公園許多地方也都有，包含樹林、板橋、三重、八里等地，也都是重點關注區域。

高灘處表示，河濱公園的確到處都是紅火蟻丘，尤其大都會公園蟻丘數量多得嚇人，今年也在專管中心協助下一起做一次整體檢查，其他像是永和福和橋下、新店陽光運動園區都有滿多，都會定時巡邏及做防治。

洪勝雄說明，針對紅火蟻問題，都會熱區中人口密集處，只要發現就會緊急管制並灌藥，相關主關機關如公所等也都會巡視；偏鄉則因為幅員廣大，很多農地，較難以撲滅，因此採防堵方式，將區域畫定，管制並投藥，全市各處只要有發現的，每年都會投藥兩次。