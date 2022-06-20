基隆到瑞芳自行車道要串聯 地方有話要說

基隆河岸自行車道基隆市串接新北市將在年底全段完工，完工後民眾可以從暖暖騎自行車，沿基隆河畔往新北市瑞芳區，但瑞芳端要由四腳亭瑞慶橋開始串連，中央初步規劃利用現行的河岸「步道做為自行車道」，但地方里長和民意代表都很反對。

新北市議員林裔綺就說，瑞芳區可以休憩的空間並不多，好不容易有一條基隆河左岸步道可以供民眾散步休閒，一旦開放讓自行車進入，勢必對於行走的民眾會造成影響，因此，希望中央要想其他替代方案，不要影響在地民眾的權益。

四腳亭的上天里林瑞明說，瑞芳基隆河岸步道，散步健走的民眾很多，加上步道本身路幅就不寬，如果在規劃自行車道，人車爭道的畫面屆時肯定上演。

吉安里里長謝永昌則說，中央規劃的路線還有一部分的人口密集區，加上道路本身就不寬，如果開放自行車來往，一定會造成衝擊，還請中央要多方考量後在做最後決定，自行車道串聯固然是美事一樁，但地方都希望可以在不影響原有的河岸步道還有社區道路，再進行詳盡的規劃。