3.2萬長者預約打第四劑 新北採分天、分流接種

新北今新增4267例確診，副市長劉和然表示，疫情緩降當中，但仍要注意防疫，並提醒65歲以上、原民55歲以上長者第四劑採分天、分流施打，呼籲長者盡快接種提升保護力。

劉和然今在疫情記者會上說，新北今日新增4267例，居家照護執行中3萬446人，居家隔離列管數1萬1704人，疫情緩降當中，仍要注意防疫作為，並提醒疫苗施打是提升保護力的一環，呼籲長者盡快接種。

劉和然說，疫苗採分天、分流方式施打，20、21及25日是施打莫德納疫苗，22至24日打BNT疫苗，第一劑到第四劑皆可接種，未預約者也開放現場掛號，隨到隨打，請記得攜帶身分證、健保卡及疫苗接種紀錄卡。