閒置空地活化變公園 淡水北投里祖孫兼顧

新北市淡水區新市一路三段101巷16弄當中的一塊道路用地，改建成為老少皆宜的小公園，並且進行啟用儀式，公園內設置多功能型的兒童遊樂設施，同時設置適合年長者活動筋骨的體健器材，營造小而美，小而巧的公園休憩場所。

附近居民表示，要在新市鎮當中有一塊公園活動相當不容易，啟用後也讓居民多了一個休憩場所。對此新北市議員陳偉杰表示，周邊社區林立，人口密集且鄰近新市國小，孩童人數較多，有兒童遊憩場所的需求，因此將此處新闢為公園場域，設置豐富及有特色的兒童遊具及體健設施，讓阿公阿嬤帶著孫子來玩樂也可以順便使用體健設施來運動。

淡水區長巫宗仁表示，這塊地有450平方公尺，設置小朋友都喜愛的溜滑梯、攀爬網、攀爬岩、搖搖馬與手動式的遊戲板等設施，地墊部分則以藍天、白雲及彩虹為意象，讓遊戲場域增添活潑氣息，另外還有腰部按摩器、壓腿器及座蹬器等體健設施，增加年長者活動筋骨的好工具，此外，公園內也增設多張擁有扶手與靠背的座椅，後續公所除持續推動改善更新轄內公園設施，努力活化閒置空地，讓淡水成為一個宜居的健康城市。