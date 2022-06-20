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電纜下地等好久 汐止秀山秀峰里拔17支電杆

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區仁愛路、秀峰路一帶，兩天的時間要拔除沿線17支電線桿，不但，讓巷道變寬，整體景觀也變好。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區仁愛路、秀峰路一帶，兩天的時間要拔除沿線17支電線桿，不但，讓巷道變寬，整體景觀也變好。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區仁愛路、秀峰路一帶，推動電纜地下化已經好幾年，只是做了一半，中間又停了好幾年，讓地方很困擾，而在最近終於又開始動起來，兩天的時間要拔除沿線17支電線桿，不但，讓巷道變寬，整體景觀也變好。

秀山里長廖烔華說，電纜地下化已經講了好久，終於在這幾天可以完成了，很感謝議員白珮茹、台電及公所的協助，才能完成這項任務，因為，地下化真的很好，對於環境美化有幫助，景觀差很多。

新北市議員白珮茹表示，汐止區秀峰里還有秀山里電纜地下化其實已經推動蠻多年，如果要嚴格來講已經十幾年，因為之前施工到一半就停工，秀峰里及秀山里兩位里長也很多次在市長下鄉的時候有跟公所及市政府反應，也非常感謝台電終於在今年完成秀峰跟秀山兩個里，共17支電線杆地下化工程，將之前推動但一直沒辦法完成的，排除萬難完成，因為，這兩個里巷弄都非常狹小，如果電線電桿地下化可以讓行車動線更順暢，很感謝台電的配合，以及汐止區公所、市府的協助幫忙，讓整個工程可以順利完成。

汐止 台電

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