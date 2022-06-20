2025壯年運動會 柯文哲：任內最重要工作確認場館硬體

2025世界壯年運動會於雙北舉辦，今天柯文哲與新北市長侯友宜率相關局處舉行第三次組織委員會議，這也是柯文哲任內最後一次於台北市主持的定期籌備會議，柯文哲說，雙北壯年運動會最重要目標，就與2017世大運一樣，「台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣。」

柯文哲也提到，他任內最重要的工作，就是將壯年運動會的場館硬體確認，將場館找好。媒體也問柯，市府先前有世大運的成功經驗，是否也會傳承給副市長黃珊珊？柯說，「很好啊，你都說完了，我就不用再講了」。

由於柯文哲任期僅剩6個月，柯文哲今天表示，台北2017成功舉辦世大運，也成功爭取到申辦壯年運動會，感謝國際壯年動運總會的肯定，還有雙北工作人員的努力，在其他國際城市競爭下脫穎而出，而壯年運動會最重要目標，就與2017世大運一樣，台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣。

柯說，儘管他任期倒數，但準備工作還是要做，剛剛在會議中也特別交代，因這次運動種類多達35項目，還有9項帕拉運動項目，加起來有44項，場館相當多，所以首先要先確定場館，找出負責人、整修計畫、預算時程，年底前會全部確認。