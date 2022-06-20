北市確診關懷電話勸女性「多生小孩勿墮胎」 關懷員遭調職改內勤作業

台北一名染疫女性投訴，接獲信義區關懷中心的關懷電話，卻遭工作人員刻意宣傳個人價值觀，勸導女性注意排卵期、多生小孩、不要墮胎，讓她感到不適，北市衛生局今下午召開防疫記者會再表示，已調整該工作人員職務，改至內部行政作業。

該女確診者指出，日前接獲信義區關懷中心關懷電話，該女性工作人員提醒確診後的注意事項後，還要她多量體溫，起初以為是要她多注意發燒症狀，沒想到對方竟是要注意排卵期，還說現在少子化，要多生幾胎、不要墮胎。

衛生局上午表示，該女關懷員過去曾在醫院工作過，她自己認為國內生育力很低，因此才在關懷流程作業完成後，依據過去經驗，加入多生育等語言，造成民眾誤會及不適。

下午召開防疫記者會時，對於信義區關懷中心關懷員「過度關懷」事件，衛生局再度回應，信義區健康服務中心已針對該工作人員進行面談及檢討，並調整該關懷員工作，不再對外做關懷安置，改做內部文件整理，並加強教育訓練及輔導。