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搶攻歐洲5G商機 新北招募企業「實虛結合」遠程參展

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北經發局9月將帶業者前往德國參加「IFA 2022 Global Markets德國柏林消費電子展」，以實虛結合遠程參展，搶攻歐洲電子及家電科技商機。圖／新北經發局表示
新北經發局9月將帶業者前往德國參加「IFA 2022 Global Markets德國柏林消費電子展」，以實虛結合遠程參展，搶攻歐洲電子及家電科技商機。圖／新北經發局表示

繼6月底新北業者赴東京參展，新北經發局9月將帶業者前往德國參加「IFA 2022 Global Markets德國柏林消費電子展」，以實虛結合遠程參展，搶攻歐洲電子及家電科技商機，預計招募至少10家新北企業，現已有4家報名，商品以家庭娛樂、視聽娛樂、穿戴式裝置以及手機通訊周邊商品為主。

經發局長何怡明表示，電子資通訊技術是新北市關鍵產業之一，第一波攜手研揚科技、新漢、磐儀科技12家新北業者前往「2022年日本移動通訊應用展」，現推出第2波海外拓銷計畫，將帶業者前往IFA 2022 Global Markets德國柏林消費電子展，該展是全球視聽及消費性電子產業指標性領導展會，前2年未舉辦實體展覽，今年再次舉辦獲多方關注。

何怡明說，考量各國疫情管制規定不一，採實品展出、視訊商洽的實虛結合模式，突破空間限制，協助新北企業在疫後時代仍逆勢成長。

經發局補充，上一屆IFA參展業者超過2000家，參觀人次逾24萬人、現場成交金額高達47億歐元。今年IFA將展館劃分為遊戲、多媒體、新創、生活等八展區，聚焦物聯網、5G通信系統、穿戴科技、電子製造及影音娛樂等產業，預計約130國廠商共襄盛舉。

經發局指出，新北市將協助企業將展示產品空運至德國柏林，並於當地設立「新北形象館」，增加新北的品牌識別度，實體陳列亮點產品，現場更安排精通中德雙語翻譯人員支援線上商洽，突破時差及語言隔閡，提供會展買家與新北業者即時聯繫。

經發局說，報名即日起至6月30日止，預計招募至少10家新北企業，現已有4家報名，商品以家庭娛樂、視聽娛樂、穿戴式裝置以及手機通訊周邊商品為主，詳細訊息可參考新北市政府經濟發展局「新北市出口拓銷團」專頁。

考量各國疫情管制規定不一，採實品展出、視訊商洽的實虛結合模式。圖／新北經發局表示
考量各國疫情管制規定不一，採實品展出、視訊商洽的實虛結合模式。圖／新北經發局表示

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