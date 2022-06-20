憂大巨蛋只辦演唱會、法會 議會要求體育賽事至少30％

大巨蛋爭議持續，外界質疑體育賽事舉辦比例過低，批評是「羊頭賣狗肉」。北市體育局今市議會進行專案報告，議員連番追問遠雄投資執行計畫書內容，最終教育委員會做出附帶決議，其中包括要求大巨蛋用於運動、體育競技比例應至少達30％，以及大巨蛋國賠訴訟與議約條件不能脫鉤。

北市議會今針對大巨蛋營收分潤、議約過程等進行專案報告，議員王鴻薇表示，計畫書中提到運動場次不可少於48場，但大巨蛋以體育文化園區建設，質疑大多卻是辦演唱會、辦其它活動。議員許淑華表示，大巨蛋有4萬席是否安排逃生避難疏散規劃，以及如果辦演唱會要疏散會不會引起人為地震，容留人數應該要有專業評估，否則距離周邊民宅，比小巨蛋更近。

議員吳沛憶表示，遠雄自行預估體育競技類收入，1天3萬人入場、票價1000元，抽票箱收入的10%作為場地租金 ，但中華職棒進場人數最多2萬多人，票價也不到500元，根本不符合現在職棒現況，難怪沒有球團要跟遠雄談，哪個球團可以負擔這個成本。

議員游淑慧表示，運動賽事在使用天數中占五分之一，不要說經營運動賽事易虧損，契約明訂要用附屬設施彌補大巨蛋運動場館的虧損，也質疑棒球博物館委外的話，難道沒有廠商就永遠不經營，要求博物館依計畫書承諾。

體育局長李再立表示，運動場次不可少於48場，至於多少比例為棒球賽事，實務上難要求，委外博物館將再討論，BOT案也會有合理利潤，將來議約討論都會優於原先條件。

另外，大巨蛋因未按圖施工遭停工5年，遠雄為此向北市府請求國賠，台北市副市長黃珊珊日前表示，以撤回訴訟作為大巨蛋超額分潤議約條件之一，且雙方已經達成共識。

游淑慧表示，針對國賠與議約，黃珊珊是否要求要綁在一起談，遠雄現場怎麼答覆。大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，黃珊珊想綁在一起、遠雄不想。

游淑慧質疑黃珊珊豈能在議會答詢時說雙方「已達成共識」，她批評，黃珊珊就是好大喜功，不然就是在議會又說假話。「柯市府的傳統，她跟陳信瑜怎麼是一個樣子？不愧是好姐妹。為什麼要在議會都騙人？只求混過那40分鐘是不是？」陳世浩表示，未來會持續與遠雄溝通。

教育委員會做出四點附帶決議，要求未來大巨蛋用於運動、體育競技比例應至少達30％，其中50％應用於棒球相關活動；另外，棒球博物館必須依計畫書原承諾設置，並於營運後3年內啟用；至於議約與國賠訴訟應依黃珊珊於議會答詢，一併談判。

另外，為避免重演小巨蛋震動擾鄰爭議，委員會也做出附帶決議，大巨蛋未來使用上會不會產生震動問題，影響捷運及週圍住宅結構安全，請大巨蛋經營團隊委託專業評估。