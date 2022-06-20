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柯侯同台 促雙北壯年運動會讓世界看見台灣

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市成功爭取2025世界壯年運動會於雙北舉辦，今天柯文哲與新北市長侯友宜率相關局處舉行第三次組織委員會議。記者林麗玉／攝影
台北市成功爭取2025世界壯年運動會於雙北舉辦，今天柯文哲與新北市長侯友宜率相關局處舉行第三次組織委員會議。記者林麗玉／攝影

台北市長柯文哲成功爭取2025世界壯年運動會於雙北舉辦，今天柯文哲與新北市長侯友宜率相關局處舉行第三次組織委員會議，這次也是柯文哲任內最後一次於台北市主持的定期籌備會議，會議將就賽會籌備、運動種類、如何帶動運動產業與觀光行銷等深入討論。

柯文哲致詞表示，台北市感謝中央支持壯年運動會經費，有錢才可以辦事，讓籌辦工作可以順利展開，目前2025雙北壯年運動會將有35項運動項目，包括19項必辦項目、14項選辦、還有2項示範項目，下一步就要開始尋找首都生活圈有哪些適當場館舉辦比賽，這也是這一兩年的重要工作。

由於這也是柯文哲最後一次在台北市主持壯年運動會定期會議，柯也說，希望透過這次桃園新竹宜蘭等縣市合作，因些場地放在外縣市，希望透過這個活動，將首都生活圈各個縣市串連再一起，繼世大運之後，讓台灣舉辦國際運動賽事順利成功，讓台灣走出去，讓世界看見台灣。

侯友宜致詞表示，今天是雙北世界壯年運動會第三次會議，這段時間，新北與北市不僅在世界壯年運動會攜手合作，也在各項市政建設，靠雙北合作平台往前邁進，這段時間感謝台北市各項建設的合作，讓雙北可以共榮。

侯友宜說，新北市有2016少年國際運動會經驗、及2017年世大運經驗，舉辦壯年運動會不是問題，不過每個步驟也會緊盯，這是柯市長最後一年，也是他任期最後一年，會將各項工作做好，讓各項進度順利，也會用熱情友善好客態度，歡迎世界各國好友。

侯友宜說，新北市將提供37座場地，新北會將它做好，這也是新北市的責任，包括桃園、新竹、宜蘭及中央給的專業資源，雙北都非常感謝，這不是只有雙北的事，也是全台灣大盛事。除運動外，雙北也會推出參訪、旅遊地點，幾年以後疫情也應該沒有了，也希望透過雙北壯年運動會，可以帶動經濟發展，讓世界看到台灣，搭起國際友誼橋樑，將事情做好做重要。

2025雙北壯年運動會三項新增運動項目，包括木球、擊劍、及滾球；示範項目為木球及槌球。另外選辦項目還包括台灣強項拔河，跆拳道、柔道等。

台北市成功爭取2025世界壯年運動會於雙北舉辦，今天柯文哲與新北市長侯友宜率相關局處舉行第三次組織委員會議。記者林麗玉／攝影
台北市成功爭取2025世界壯年運動會於雙北舉辦，今天柯文哲與新北市長侯友宜率相關局處舉行第三次組織委員會議。記者林麗玉／攝影

新北市長 柯文哲 侯友宜

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