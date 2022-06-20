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自稱神明旨意帶狗輕生 新北動保處剝奪飼養權罰1萬5
新北一名謝姓女子5月底帶著飼養的紅貴賓犬到石門白沙灣意圖輕生。由於謝姓飼主遭目睹將狗壓到水中試圖淹死，新北動保處依法處以1萬5000元罰鍰，且不得飼養該犬隻。
謝姓飼主自稱受到神明旨意，帶著其飼養紅貴賓跳海輕生，現場救生員、北海岸及觀音山國家風景區管理處人員，皆目睹飼主把狗壓到水中，試圖將狗淹死。該犬溺水後健康情況不佳，經過緊急救護處置後方才恢復意識，所幸目前無生命危險。
新北動保處指出，謝姓飼主帶著紅貴賓一起跳海，造成動物身體與心理嚴重傷害。依新北市動物保護自治條例第11條要求飼主負擔該犬急救費用外，也依動保法第6條及第30條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處以最高1萬5000元罰鍰，且不得飼養該犬隻。
新北動保處表示，寵物是家人，攜帶寵物自殺是違法，飼主應負起責任照護牠們一生，不應一時情緒造成動物受傷害，同時也要呼籲民眾，輕生不能解決問題，應尊重、愛惜生命，勇敢求救並非弱者，有問題應尋求幫助，切勿一時衝動，造成無法彌補的後果。
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