避虎豹潭重演 北市優化改版行動防災APP 資訊即時掌握

炎炎夏日，民眾從事戶外活動多，為避免虎豹潭意外重演，北市消防局今天舉辦雙溪防溺救生演練，北市消防局也優化改版「台北市行動防災App」，介接中央與地方各種環境監測站資料，民眾從事各種戶外體驗活動時，可以透過App即時查詢河川水位、雨量、大雨特報、低溫特報、強風特報等資訊。

去年新北虎豹潭意外釀6死不幸，台北市副市長黃珊珊今天上午也視察防災演練，黃珊珊說，消防局每年都會舉行防災演練，尤其自從虎豹潭事件發生後，北市府重新檢討相關作業，加強維護野溪安全場域，尤其台北市許多野溪假日吸引很多民眾遊憩，消防局平日會派車巡邏，假日也會進駐救生員。

根據消防局統計，台北市河川水域近三年的救溺件數，109年有7件、110年7件，今年迄今尚無接獲救溺案件通報，但因近年政府開放山林水域戶外體驗活動，許多民眾會趁周休假日輕旅遊，雙溪水域便是台北市熱門戲水熱點，然而就在「不小心」、「忽視警告(禁制)標語」及「缺乏正確之戲水觀念」等情況下，容易發生溺水意外。

尤其士林雙溪溪水清澈，常吸引許多民眾戲水、垂釣或烤肉，但因河床內多有溪石、深潭及水底暗流，午後山區暴雨容易引發溪水暴漲。

為了讓民眾從事休憩活動，也可以隨時掌握即時資訊，確保活動安全，消防局也特別優化改版「台北市行動防災App」介接中央與地方各種環境監測站資料，一旦氣象局發布山區大雨特報，民眾可透過App即時查詢河川水位、雨量等。

消防局表示， 本次演練項目有行動防災App推廣、民眾救援、無動力各式救生法、拋繩槍救援、橡皮艇救援、潛水救援、繩索救援及救生器材展示等項目。

藉此次演練宣導活動，鼓勵市民朋友善用科技防災，並提醒大眾重視水域活動安全，呼籲民眾，前往戲水前請落實場域資訊確認及個人安全防護，以避免發生溺水意外。