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新北聯合婚禮限量百對 侯友宜：結婚少一成孩子也少了

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2022新北聯合婚禮9月25日將於淡水福容大飯店登場。記者劉懿萱／攝影
2022新北聯合婚禮9月25日將於淡水福容大飯店登場。記者劉懿萱／攝影

2022新北聯合婚禮9月25日將於淡水福容大飯店登場，新北市長侯友宜今日致詞說，因疫情影響，結婚少一成，相對孩子也少生一成，加上疫情期間沒有回來遭除籍有10萬4千人左右，導致新北人口不斷減少。如今疫情舒緩，呼籲新人盡快結婚生子。

侯友宜今日出席新北市聯合婚禮記者會，致詞說聯合婚禮每次都是秒殺，不只有飯店住宿，婚禮也幫你準備好，讓年輕人盡快結婚生子。侯也提到，新北因受疫情影響，一年多來結婚降一成，相對的孩子少生一成，加上疫情期間沒有回來除籍有10萬4千人左右，導致人口不斷減少。

侯友宜說，每次聯合婚禮之後懷孕的高達4成、5成，甚至到6成。新北也有生育補助、公托等各項友善婚育措施，提供年輕人「歡喜生 快樂養」環境。

民政局柯慶忠表示，新北聯合婚禮已邁入第13場，今年以「華麗婚紗派對」為主題，新人們將穿著唯美西裝婚紗禮服，在淡水福容飯店觀海廣場浪漫攜手共度幸福人生，同時今年也首度採線上報名，如報名超過限額，將公開抽出100對幸運新人。

民政局表示，新北市聯合婚禮除由侯友宜證婚外，參加新人除可獲得5星級飯店住宿券等10項好禮外，婚禮當天還將抽出610公升四門變頻冰箱、65型顯示器、481公升三門變頻冰箱、13公斤變頻洗衣機、4人份電子鍋、25L燒烤微波爐及金牌等50個獎項，中獎率高達5成，祝福新人美滿成家。

2022新北聯合婚禮9月25日將於淡水福容大飯店登場。記者劉懿萱／攝影
2022新北聯合婚禮9月25日將於淡水福容大飯店登場。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日致詞說，因疫情影響，結婚少一成，相對孩子也少生一成，加上疫情期間沒有回來遭除籍有10萬4千人左右，導致新北人口不斷減少。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今日致詞說，因疫情影響，結婚少一成，相對孩子也少生一成，加上疫情期間沒有回來遭除籍有10萬4千人左右，導致新北人口不斷減少。記者劉懿萱／攝影

新北市長 婚禮 疫情

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