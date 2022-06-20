環保局長帶隊上班買咖啡？陳宏益：支持自備飲料杯折扣

疫情期間，一次性飲料杯使用量大增，環保署公告，7月1日起連鎖飲料店、便利商店、速食店與超市，得提供自備飲料杯折扣至少5元，部分店家折扣提早開跑。台中市環保局長陳宏益今早上班去買咖啡，他強調，業者甚至有自備飲料杯折10元優惠，透過實際購買支持。

「一杯冰美式。」陳宏益今早率隊，上班時間分別到連鎖超商、咖啡店買咖啡，隨後遞上自己的保溫杯，店員回應有折價優惠。陳宏益說，像超商咖啡小杯35元，折價5元只要30元，部分連鎖咖啡店甚至折價10元，愛喝咖啡的人買起來很有感。

陳宏益說，疫情期間一次性飲料杯大增，估計回收量比過去增加2成，增加環境負擔，以前怕疫情傳播，多數飲料店都拒絕自備飲料杯，現在已證實，自備飲料杯並非疫情傳播的主要因素，只要做好消毒，連鎖店家店員都經過訓練，可兼顧防疫與環保。

他強調，7月起4大類業者得提供自備飲料杯優惠，違者可依法開罰，這次不是折扣1、2元，而是自備杯子折扣5元以上，有業者今天提早響應，他特別帶隊一起去買咖啡，支持友善環境的店家。