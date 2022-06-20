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搶後疫情時代商機 NewTaiPAY結合新北幣7月試辦
行動支付幾乎已成現代人必備工具，新北市政府也推新北行動支付APP（NewTaiPAY）服務，民眾使用上不只能享有好康優惠，也可在全國超過5000家線上或實體店家使用，目前預計7月初就能搭配五股公有市場開幕試辦NewTaiPAY，並以期間狀況做微調，預計8月就能正式上線。
研考會說明，NewTaiPAY以數位經濟為發展核心，結合市政互動獎勵機制發放新北幣，相比其他城市高雄幣、台東TT PUSH踢一下、花蓮好Q等類似服務，NewTaiPAY不只有好康福利優惠，還可全國通用，並結合線上及實體商家、多元支付工具、雲端發票載具整合等優勢，並透過導入區塊鏈技術來提升交易安全性。
研考會指出，NewTaiPAY服務目前已完成雛形架構，正進行系統壓力測試與效能調校，如調校順利預計7月初就能配合五股公有市場開幕，以打卡贈送消費折價卷活動方式試辦，目前已有70多家攤商進行服務整合申請，並將以試營運結果做最後微調，預計8月正式上線，盼在疫情趨緩後急需活絡經濟的時刻，提供多元的經濟振興方式。
研考會提到，NewTaiPAY未來將持續擴增功能服務，包含規費繳納折抵、場館入場、公益捐款、點數轉贈等，並預計配合市府活動進行服務推廣，從各商圈店家、百貨通路及及線上商城逐步拓展商務服務，預計民眾在未來可在超過5000間實體商家與線上商城使用。
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