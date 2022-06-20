時力批新北市府欲標售688戶社宅 市府反駁：尚未確定

時代力量新北黨部今日召開記者會，批評新北市府欲標售4處公辦都更的688戶住宅，讓100萬青年扛著高房價過生活，要求市府將社宅還回來。新北市財政局表示，永和「盛開大地」坪數大，不適做社宅，另外3案皆尚未決定是否標售，會等中央7月1日推出租金補貼加碼政策後再視市場情形做決定。

時代力量新北市議員參選人彭盛韶、王景弘TonyQ、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、崔媽媽基金會執行長呂秉怡、台灣社會福利總盟研究員劉威辰、台灣青年民主協會理事長張育萌今日上午在新北市板橋區原定作為社宅的公辦都更案「來青」門口舉辦「助青年還是助炒房？侯友宜把社宅還回來」抗議記者會，公開譴責新北市長侯友宜的社宅政策。

時代力量表示，板橋「來青」基地面積約0.4公頃，坐落在板橋市區最精華的位置，距離四鐵共構的板橋車站走路只要4分鐘，緊鄰新板特區，正對萬坪都會公園。2018年時任新北市長的朱立倫承諾，市府分回的235戶會全數作為青年社宅使用，然而落到侯友宜手裡，卻只想標售，根本是變相助漲房價。

彭盛韶說，侯友宜任內「被消失的社宅」不只「來青」一案，另外還有新莊文德段公辦都更案分回234戶、汐止智興公辦都更案約125戶、永和大陳公辦都更案「勝開大地」94戶。侯友宜應承諾分回戶未來不會堅持要標售，否則，這就是圖利建商、助漲房價。

王景弘表示，近2年房價飆漲，雙北已沒有青年的容身之處，只能被迫越搬越遠，所以，像這4案鄰近市中心、有捷運站、租金又低於市價的社宅，是年輕人在城市求生的最後寄望，希望侯友宜從善如流，體恤100萬新北青年扛著高房價、高房租的痛苦，把社宅還回來。

財政局表示，永和「勝開大地」主力產品是三房，以當地行情來說，租金較高，所以當初並沒有作為社宅的計畫。

財政局說，至於板橋「來青」目前仍在驗屋，最快年底才會交屋，而新莊文德段公辦都更案、汐止智興公辦都更案都還在施工，這三案共594戶都還沒有決定要標售或者作為社宅出租。

財政局解釋，中央預計在7月1日大幅增加租金補貼，市府希望觀察市場狀況，視該政策對整體住宅供需的狀況來做調整，所以會等到未來情況明朗後再來決定社宅後續處置方式。

城鄉局表示，面對居住正義議題，新北市政府採取多元取得、多元運用模式興辦社會住宅，提供青年多元選擇。