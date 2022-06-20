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綠營抨追殺吹哨者 侯友宜盼同仁加油勿被打倒

中央社／ 新北20日電

一名新北消防局人員涉外洩恩恩事件錄音向檢方自首，引民進黨議員批評市府追殺吹哨者；市長侯友宜受訪表示，希望所有同仁加油，不要被打倒。並重申可提供的資料都已給恩恩爸了。

資深媒體人周玉蔻日前在政論節目中播出119和雙和醫院間電話錄音，引發外界關注。有新北消防局人員涉外洩恩恩案的電話錄音檔案給同學卓冠廷，昨晚已向新北地檢署自首。

民進黨議員戴瑋姍及張志豪都認為市府拿基層開刀，企圖轉移焦點。張志豪說，恩恩爸爸要真相，市府卻只追殺吹哨者，企圖讓基層公務員噤聲。

張志豪表示，市府只要將追殺吹哨者的心力，用在還給恩恩爸真相上，恩恩的委屈早就水落石出。他服務處的律師團會也會提供協助，呼籲公務員們勇敢的站出來，還給無辜的恩恩一個公道。

戴瑋姍表示，吹哨者會主動跳出來承認，就是被找出來了嘛，市府要求吹哨者赴地檢署「報案自首」，這分明是被逼著承擔刑事責任，只要侯友宜簽准，加密檔案就能解密，真相便能大白。

民進黨新北市議員參選人卓冠廷表示，錄音基於保護消息來源的立場，並未提供給媒體，吹哨者提供檔案給他，面對市府的追殺，他一定會捍衛吹哨者的權益到底，也請社會上有良知、珍惜民主成果的台灣人，能夠一起守護吹哨者。

侯友宜今天接受媒體聯訪表示，新北市近兩年疫情是全國重中之重，醫護警消非常辛苦，但仍有人刻意公布醫護人員電話分機，騷擾及影響了工作及救護即時連繫，甚至公布消防局和醫院的錄音檔，造成第一線工作人員困擾和傷害，這是不可取的行為。

他表示，防疫重要時刻，請大家給第一線工作夥伴加油打氣，一定要守好疫情，希望所有同仁加油，不要被打倒，努力好好做事。他並重申，按相關規定全力提供相關資料給恩恩爸爸，所有資料，可以提供的都已全部提供給恩恩爸爸了。

恩恩爸 侯友宜

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