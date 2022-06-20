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染疫女接獲關懷電話「多懷孕勿墮胎」北市區長坦承不妥

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有北市確診者接獲關懷電話，關懷人員除告知確診注意事項，竟還提醒民眾多生育、別墮胎。聯合報系資料照
有北市確診者接獲關懷電話，關懷人員除告知確診注意事項，竟還提醒民眾多生育、別墮胎。聯合報系資料照

台北市民確診後，都會接獲到各區級關懷中心的關懷電話，但有民眾指控，信義區關懷中心的女工作人員，藉機宣傳個人價值觀，勸導女性注意排卵期、多生小孩、不要墮胎，讓民眾感到不適，信義區長游竹萍坦承，該行為確實不妥，衛生局則說，會加強該同仁教育訓練。

一名女性確診者指出，日前接獲信義區關懷中心的關懷電話，該女性工作人員提醒確診後的注意事項後，還要她多量體溫，起初以為是要她多注意發燒症狀，沒想到對方竟是要注意排卵期，還說現在少子化，要多生幾胎、不要墮胎。

該女確診者表示，自己並無懷孕，認為關懷中心好好提醒確診注意事項即可，不需要強制扭曲他人價值觀，不論關懷中心工作人員為男性或女性，關懷電話要人多懷孕、別墮胎，都讓人感到不舒服。

游竹萍坦言，這樣的行為確實不妥，關懷中心人員的SOP不應該有類似的說法出現，將會針對人員、情節，內部開會處置。

衛生局說明，該信義區關懷中心的關懷員是一名女性，依據SOP安置確診者，首先問了確診者居住地，了解該個案居住地再外縣市後，依照程序轉出去。

衛生局表示，由於該女關懷員過去曾在醫院工作過，她自己認為國內生育力很低，因此才在關懷流程作業完成後，依據過去經驗，加入多生育等語言，造成民眾誤會及不適，已請信義區關懷中心加強該同仁教育訓練。

衛生局 生育

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