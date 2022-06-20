十分老街路面破爛影響遊客體驗 改善工程要拚疫後商機

隨北部疫情趨緩，再加上暑假及七夕等日子陸續到來，熱門的平溪商家也準備拚商機，不過因為在地十分老街年久失修，已經影響遊客體驗及商家生意，平溪區公所與市府為此整建，並預計七月中旬完工。

平溪區十分老街是新北著名景點，不過街道鋪面年久失修，再加上電桿林立，道路狹小常造成人車爭道；在地商家也說，不少遊客都反應路面凹凸不平，逛起街來很不舒服。

平溪區公所工務課說明，十分老街貫穿十分地區，是主要交通動線，也有著長期歷史，早期舖設地磚時以人行為主要考量，現生活水準提高下變成車行為主，因此路面因重壓故多處破損，市府與公所共同規畫設計方案改善。

工務課指出，老街舖面改善工程本來將於六月底完工，但近來梅雨季節陰雨不斷，因此完工日期可能推遲到7月中旬，目前部分路段已有成果，街道煥然一新，電桿也下地，還老街天際線，盼後疫情時期，用嶄新風貌迎接國內外遊客到訪。

在地商家表示，老街改善期間影響商家生意，不過因為是疫情期間，也盼藉此時機剛好施作，且越早整建完成越好，以迎接接下來疫情趨緩及可能的國門開放帶來更好商機。

平溪魅力商圈理協會指出，近來受疫情影響，老街生意大不如前，尤其當地靠的是國際觀光客，疫情開始就受衝擊，近來北部疫情趨緩有好一些，也希望接下來能迎接七夕佳節的商機。

新北經發局提到，新北今年總計有21個商圈提案，自7月至11月陸續舉辦商圈活動，盼透過補助商圈辦理主題式活動，持續吸引民眾到新北商圈遊玩消費，帶動商圈業績成長。

其中平溪魅力商圈發展協會今年也以「實境闖關遊戲」以及「七夕情人節慶消費滿額括好禮」貫穿整體計畫，闖關遊戲預計以礦工為主軸，讓遊客化身街區礦工體驗店家特色故事性及遊戲關卡；七夕佳節則推出商圈店家消費滿77元加碼參加商圈刮刮樂活動，同時搭配活動落幕，於平溪老街播放露天電影。